«Limitless» bekommt eine zweite Staffel

US-Fernsehen

Der Schauspieler Chris Hemsworth ging in der ersten Runde an die Grenzen seines Körpers.

National Geographic kündigte die zweite Staffel vonan, die den globalen Superstar dabei begleitet, wie er die transformativen Geheimnisse der Verbesserung unseres Lebens und der Entfaltung unseres größten Potenzials aufdeckt. Die zweite Staffel knüpft an den großen Erfolg der ersten Staffel an, die Millionen von Menschen dazu inspirierte, zu erforschen, wie man länger besser leben kann.In der ersten Staffel ging Hemsworth bis an die Grenzen seines Körpers und seines Geistes, um herauszufinden, wie Fasten die Anti-Aging-Kräfte des Körpers freisetzen kann, wie man mit Stress umgeht, damit er einen nicht umbringt, und wie extreme Temperaturen die körpereigenen Abwehrkräfte gegen die tödlichen Krankheiten des Alters aktivieren können - alles auf der Suche nach einem längeren, gesünderen Leben. In der nächsten Folge stellt er sich vier weiteren epischen Herausforderungen auf einer Weltreise durch Nepal, Italien, Australien und das Vereinigte Königreich, um ihm - und uns - zu helfen, zu verstehen, wie man nicht nur länger, sondern auch besser leben kann. Die Schöpfer, Darren Aronofsky und Ari Handel von Protozoa Pictures, kehren als ausführende Produzenten für die zweite Staffel zurück; Jane Root und Tom Watt-Smith sind ausführende Produzenten für Nutopia; und Chris Hemsworth und Ben Grayson sind ausführende Produzenten für Wild State."Die Arbeit an «Limitless» war eine augenöffnende Erfahrung, die es mir ermöglicht hat, über meine Stärken und Schwächen nachzudenken und über all die Möglichkeiten, die wir als Menschen haben, um ein langes Leben zu planen", so Hemsworth. "In der nächsten Staffel wollen wir die Messlatte höher legen und gemeinsam mit Gesundheits- und Wellness-Experten aus der ganzen Welt noch tiefer in die Materie einsteigen."In der zweiten Staffel von «Limitless» wird sich Hemsworth mit einer Reihe von körperlichen und geistigen Hindernissen befassen, mit denen Menschen auf der ganzen Welt täglich konfrontiert sind: geistige Beweglichkeit, Schmerzen, Burnout und zwischenmenschliche Beziehungen. Erstaunliche Wissenschaft und intensive Herausforderungen sind die Inspiration für Erfahrungen, die Chris dazu bringen werden, zu erforschen und zu wachsen, wie er es noch nie zuvor getan hat. Um das zu erreichen, muss Chris bis ans Ende der Welt reisen, um die neuesten wissenschaftlichen Erkenntnisse zu entdecken und einige der bestgehüteten Geheimnisse der Welt zu lüften, um ein besseres Leben zu führen.