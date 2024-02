Neue Oscar-Kategorie kommt

Kino-News

Ab 2025 werden die Mitglieder auch das beste Casting auszeichnen. Dies ist die jüngste Kategorie seit mehr als 20 Jahren.

Der Board of Governors der Academy of Motion Picture Arts and Sciences gab heute die Einführung eines jährlichen Academy Award® für Casting-Leistungen bekannt, der ab der 98. Verleihung der Academy Awards® für Filme verliehen wird, die 2025 in die Kinos kommen. "Casting Directors spielen eine entscheidende Rolle beim Filmemachen, und da sich die Academy weiterentwickelt, sind wir stolz darauf, Casting zu den Disziplinen hinzuzufügen, die wir anerkennen und feiern", sagten Academy CEO Bill Kramer und Academy President Janet Yang. "Wir gratulieren unseren Mitgliedern der Casting Directors Branch zu diesem aufregenden Meilenstein und für ihr Engagement und ihren Fleiß während dieses Prozesses.""Im Namen der Mitglieder der Casting Directors Branch möchten wir dem Board of Governors, dem Awards Committee und dem Academy Management für ihre Unterstützung danken. Diese Auszeichnung ist eine verdiente Anerkennung für die außergewöhnlichen Talente unserer Casting Directors und ein Zeugnis für die engagierten Bemühungen unserer Branche", sagten die Governors der Academy Casting Directors Branch Richard Hicks, Kim Taylor-Coleman und Debra Zane.Die Teilnahme- und Abstimmungsregeln für die erste Preisverleihung werden im April 2025 zusammen mit den vollständigen Regeln für die 98. Academy Awards bekannt gegeben. Die Einzelheiten der Preisverleihung werden zu einem späteren Zeitpunkt vom Board of Directors der Academy festgelegt. Die Gruppe der Casting Directors wurde im Juli 2013 gegründet. Sie zählt derzeit knapp 160 Mitglieder. Die letzte neu geschaffene Preiskategorie war der beste animierte Spielfilm, der 2001 eingeführt wurde.