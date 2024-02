Lionsgate vergrößert Verlust

Wirtschaft

Im dritten Quartal erwirtschaftete das Unternehmen einen Umsatz von 975 Millionen US-Dollar.

Der Eigentümer von Starz, das Filmstudio Lionsgate, hat seine Quartalszahlen veröffentlicht. Der Umsatz in den Monaten Oktober, November und Dezember 2023 betrug 975,1 Millionen US-Dollar. Im Vorjahresquartal waren es noch 1,001 Milliarden US-Dollar. Das Ergebnis vor Steuern, Zinsen und Abschreibungen rutschte binnen Jahresfrist von 20,8 Millionen auf -102,7 Millionen US-Dollar. Das Nettoergebnis schrumpfte auf -106,6 Millionen (Vorjahreszeitraum: 16,6 Millionen).Das Geschäft mit Kinofilmen lief gut: Im vierten Quartal setzte Lionsgate 443,2 Millionen US-Dollar um, im Vorjahreszeitraum waren es nur 288,8 Millionen US-Dollar. Der Gewinn vor Steuern, Zinsen und Abschreibungen belief sich auf 100,4 Millionen US-Dollar (4. Quartal 2022: 76,5 Millionen). Die Streiks der Drehbuchautoren und Schauspieler machten dem Unternehmen allerdings schwer zu schaffen. Das Fernsehgeschäft brach von 605,4 auf 248,4 Millionen US-Dollar ein. Unter dem Strich blieben 8,1 Millionen US-Dollar übrig. Das TV-Geschäft verbesserte sich von 380,3 auf 417,2 Millionen US-Dollar, der Gewinn stieg sogar von 49,5 auf 85,5 Millionen US-Dollar.Der Pay-TV-Sender Starz spülte mit 62,5 Millionen US-Dollar ein leichtes Plus in die Kasse. Der Umsatz des Senders betrug 342,7 Millionen US-Dollar und blieb damit stabil. Lionsgate+ verbesserte seinen Umsatz von 38,6 auf 74,5 Millionen US-Dollar, der Streaming-Dienst machte nun 23,0 Millionen US-Dollar Gewinn. Ein Jahr zuvor waren es noch 8,6 Millionen US-Dollar. In den USA stieg die Zahl der Abonnenten von Starz auf 21,40 Millionen, Lionsgate+ sank auf 4,09 Millionen. Weltweit hat Starzplay 27,43 Millionen Abonnenten.