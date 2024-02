«No Good Deed» hat neue Schauspieler

US-Fernsehen

Matt Rogers, Anna Maria Horsford und Weitere gesellen sich zu Lisa Kudrow und Ray Romano.

Netflix hat die Verpflichtung von fünf wiederkehrenden Darstellern fürbekannt gegeben, der kommenden düsteren Comedyserie von Autorin und Produzentin Liz Feldman. «No Good Deed» ist eine halbstündige, düstere Komödie, in der drei sehr unterschiedliche Familien darum wetteifern, dieselbe Villa im spanischen Stil der 1920er Jahre zu kaufen, von der sie glauben, dass sie alle ihre Probleme lösen wird. Doch wie die Verkäufer bereits herausgefunden haben, kann sich das Haus ihrer Träume manchmal als absoluter Albtraum erweisen. Zu den bereits angekündigten Darstellern gehören Lisa Kudrow, Ray Romano, Linda Cardellini, Luke Wilson, Teyonah Parris, O-T Fagbenle, Abbi Jacobson, Poppy Liu und Dennis Leary.Matt Rogers («Fire Island») spielt Greg - der gesellige, charmante und leicht selbstgefällige Immobilienmakler, der den Verkauf des Hauses der Morgans abwickelt. Greg ist sich des Juwels, den er da in den Händen hält, sehr bewusst und weiß, wie er das Interesse potenzieller Käufer an dem begehrten Haus aufrecht erhalten kann. Anna Maria Horsford («Pose») verkörpert Denise - Dennis' Namensvetterin und liebevolle, aber sehr kritische Mutter, die sich ein wenig zu sehr in die Haussuche ihres Sohnes und ihrer Schwiegertochter einmischt.Kate Moennig («The L Word») wird zu Gwen. Gwen, schön, scharfsinnig und unnahbar, ist eine Bauunternehmerin der gehobenen Klasse und Margos (Linda Cardellini) potenzielle Geschäftspartnerin. Beide sind von dem Haus der Morgans fasziniert, das sich als eine sehr lukrative Investition erweisen könnte. Linda Lavin («Being the Ricardos») spielt Phyllis - die übermäßig engagierte Nachbarin von Paul und Lydia, die immer ein bisschen zu viel über die Vorgänge in der Gemeinde weiß. Wyatt Aubrey darf in die Haut von Jacob schlüpfen. Pauls (Ray Romano) und Lydias (Lisa Kudrow) Sohn im Teenageralter, der mit einigen Schwierigkeiten zu kämpfen hat, sich in der Pubertät zurechtzufinden.