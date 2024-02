FIBA-Deal: DAZN sichert sich Nationalmannschafts-Basketball

TV-News

Ein Deal mit Internationale Basketballverband und Two Circles macht DAZN zum Vertriebspartner von Courtside 1891, dem hauseigenen Livestreaming-Produkt der FIBA mit Schwerpunkt auf Basketball der Nationalmannschaften.

Der Sportstreamingdienst DAZN hat mit dem internationalen Basketballverband FIBA und Two Circles geben heute eine langfristige strategische Partnerschaft abgeschlossen, die DAZN zum globalen Vertriebspartner (ausgenommen China und die MENA-Region) von Courtside 1891 macht. Courtside 1891 ist das hauseigene Livestreaming-Produkt der FIBA mit Schwerpunkt auf Basketball der Nationalmannschaften. Courtside 1891 steht seit dem 8. Februar als eigenständiges Angebot auf DAZN zur Verfügung, wobei registrierten Nutzern sowohl kostenpflichtige als auch frei zugängliche Premium-Inhalte zur Verfügung stehen. Das Konzept ist vergleichbar mit der Verbreitung des NFL Game Pass, der 2023 weltweit auf DAZN eingeführt wurde.Im Rahmen dieser neuen Vereinbarung will die FIBA die globale Reichweite und die innovative Technologie von DAZN nutzen, um ihren D2C-Vertrieb auszuweiten und neue attraktive Formate und Produkte für das Courtside-1891-Angebot zu entwickeln. Diese Vereinbarung ergänzt die bestehenden Übertragungsbeziehungen, die FIBA Media, ein seit 2016 gegründetes Joint Venture zwischen DAZN und FIBA, mit Medienpartnern ausgehandelt hat, um die globale Verbreitung der Live-Berichterstattung von den wichtigsten FIBA-Wettbewerben sicherzustellen.„DAZN hat bereits ein starkes Portfolio an Basketball auf der Plattform. Basketball ist die am dritthäufigsten gesehene Sportart auf DAZN, und wir haben große Ambitionen, eine wichtige Destination für Fans des Sports auf der ganzen Welt zu werden. Wir haben eine lange und kooperative Beziehung mit der FIBA, und ich freue mich darauf, noch enger mit ihr und anderen Partnern zusammenzuarbeiten, um den Basketballfans diese erstklassige Action zu bieten“, erklärt Shay Segev, CEO der DAZN Group.Frank Leenders, Generaldirektor der FIBA Media and Marketing Services, fügt an: „Die FIBA ist sehr erfreut, diese Partnerschaft mit DAZN bekannt zu geben, die eine wichtige Erweiterung der Verbreitung und Sichtbarkeit der großen FIBA-Events durch das Produkt Courtside 1891 darstellt. Darüber hinaus ist diese Ergänzung der bereits weitreichenden Partnerschaft zwischen FIBA und DAZN ein Beispiel für die Synergien, die wir gemeinsam erreicht haben. DAZN ist der weltweit führende Anbieter von D2C-Sportübertragungen und erkennt weiterhin den unbestrittenen Wert des internationalen und des Vereinsbasketballs.“Kris Gotsch, Two Circles' Managing Director, EMEA Services & Product, sagt: „Diese jüngste Partnerschaft ist ein wichtiger Schritt auf unserem gemeinsamen Weg, mehr Basketball zu mehr Fans in mehr Märkten auf der ganzen Welt zu bringen. Durch die Entwicklung dieser direkten, echten Beziehungen hoffen wir, noch mehr Möglichkeiten zu schaffen, um unsere Fans in den kommenden Jahren bestmöglich kennenzulernen.“