RTL-Abend mit «Ralf, die Krankenschwester» geht unter

Quotennews

Am späten Abend ging Sophia Maier tödlichen Heilversprechen von Betrügern nach.

Der RTL-Reporter Ralf Herrmann ging am Donnerstag um 20.15 Uhr inaus Sendung. Vor einigen Jahren suchte Herrmann die erste Liebe (2,23 Millionen), brachte als Hebamme ein Kind zur Welt (1,34 Millionen) und pflegte im Sommer 2023 ein Kind (1,05 Millionen). In den vergangenen Wochen war er auch Bauernreporter auf den «Bauern sucht Frau»-Höfen.In der neuen Sendung, die erneut zwei Stunden dauerte, begleitete Herrmann zahlreiche Pflegefachkräfte in deutschen Krankenhäusern. Das Special sahen lediglich 1,08 Millionen Zuschauer und brachte RTL 4,2 Prozent Marktanteil. Die Sendung aus einer Pflegeschule und einer Kinderklinik sammelte 0,42 Millionen Umworbene ein, sodass sich der Sender nicht über 7,6 Prozent Marktanteil freuen konnte.Einmal mehr begrüßte Jan Hofer die Zuschauer bei. Der Nachrichtenüberblick brachte 0,82 Millionen Zuschauer und 3,8 Prozent, in der Zielgruppe fuhr man 0,26 Millionen und 5,5 Prozent ein. Das, das um Mitternacht aus Köln kam, informierte noch 0,40 Millionen, wovon 0,13 Millionen junge Leute waren. In der Zielgruppe wurden 6,3 Prozent Marktanteil erzielt.Sophia Maier beschäftigte sich zwischen 22.35 und 00.00 Uhr mit Krebsdiagnosen und dubiosen Mittel im Internet, die diese Krankheiten heilen sollen.interessierte 0,65 Millionen Zuschauer und sicherte sich einen Marktanteil von 4,6 Prozent. Bei den jungen Leuten waren 0,21 Millionen dabei, die 6,7 Prozent Marktanteil mitbrachten.