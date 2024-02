Stars unterschreiben bei neuer Dan-Fogelman-Serie

US-Fernsehen

Der Streamingdienst Hulu konnte unter anderem James Marsden und Sarah Shahi für sich gewinnen.

«This Is Us»-Mastermind Dan Fogelman hat bereits eine neue Dramaserie an Hulu für April 2023 verkauft. Bereits bekannt ist, dass Sterling K. Brown eine der Hauptrollen übernehmen wird. Laut „Variety“ werden auch James Marsden, Julianne Nicholson und Sarah Shahi in der geplanten Serie mitspielen.Einzelheiten über die Handlung und die Charaktere werden noch geheim gehalten, aber Quellen haben die Serie bereits als Thriller beschrieben und sagen, dass Brown die Rolle des Sicherheitschefs eines ehemaligen Präsidenten spielen wird. Eine mit dem Projekt vertraute Person sagte, dass Marsden den Präsidenten spielen wird. Mit Shahi soll eine Therapeutin für mächtige Leute mit ihren eigenen Geheimnissen besetzt werden. Und Nicholson wird einen politischen Machtmakler spielen.Zuletzt war Marsden in der Freevee-Serie «Jury Duty» zu sehen, die für einen Emmy und einen Golden Globe nominiert wurde. Shahi hat in den Serien «The L Word» und «Person of Interest» mitgespielt. Für ihre Rolle in der HBO-Serie «Mare of Easttown» wurde Nicholson mit dem Emmy als beste Nebendarstellerin in einer Miniserie ausgezeichnet.