Birder King  YouTube für Hunde, Katzen & Co.

YouTuber

Die Zeiten sind vorbei, in denen nur Menschen Videos auf YouTube angeschaut haben. Inzwischen gibt es auch ein ungemein großes Angebot an Videos speziell für Haustiere.

Normalerweise geht man ja davon aus, dass Menschen die Zielgruppe auf YouTube sind. Inzwischen ist diese Aussage jedoch nicht mehr unbedingt wahr, denn mit der Zeit hat sich eine zweite Zielgruppe herausgebildet: Haustiere. Es gibt inzwischen Kanäle, die ihre Videos nicht für Menschen, sondern für Tiere konzipieren, und davon nicht wenige. Man kann sich nun fragen, ob diese Videos tatsächlich genutzt werden, doch wenn man auf dem Kanal „Birder King“ nach dem gefragtesten Video sucht, zeigen die über 2,8 Millionen Aufrufe eine mehr als deutliche Antwort.Der Kanal „Birder King“ wurde am 1. November 2018 gegründet und misst heute 133.000 Abonnenten. Zu dem Kanal aus Kanada gibt es auch einen Instagram-Kanal, welcher zudem den Zusatz „Cat TV“ im Namen trägt. Der Kanal wirbt damit, unterhaltsame Videos für Katzen und Hunde zu produzieren und lädt momentan jede Woche ein neues Video hoch. Die Aufnahmen in 4K gehen hier meist acht Stunden lang, also liefern die inzwischen 175 Videos auf dem Kanal mehr als genug Material, um seine Haustiere beschäftigt zu halten. Sollte dies immer noch nicht reichen, sind außerdem beinahe rund um die Uhr ein oder auch mehrere Livestreams aktiv, die live im Wald Vögel, Eichhörnchen und mehr für Haustiere abfilmen. Die Streams werden außerdem auch als entspannte Hintergrundmusik beispielsweise während des Lernens, Arbeitens oder auch Schlafens empfohlen. In den Streams befinden sich nicht selten über 1.000 aktive Zuschauer.Das erste Video, welches auf dem Kanal veröffentlicht wurde, ist inzwischen über vier Jahre alt und zeigt in knapp sechs Stunden Vögel und Eichhörnchen im kanadischen Wald. Auch dieses Video hat es bis heute auf über 1,3 Millionen Klicks geschafft. Neben den Vögeln und Eichhörnchen kommen in anderen Videos beispielsweise noch Kolibris, Streifenhörnchen, Wasservögel oder Hasen dazu. Das Setting ist meist im Wald, doch teilweise auch am Wasser oder in einer Schneelandschaft. In manchen Videos erhalten die Vögel und anderen Waldbewohner auch Kulissen wie ein Buch oder einen Liegestuhl, um mit diesen zu interagieren.Doch wozu das Ganze? In den Kommentaren berichten zahlreiche Nutzer davon, wie sehr ihre Tiere die Videos lieben. Auf die Tiere kann es entspannend wirken oder auch die Trennungsangst minimieren, während die Besitzer nicht zuhause sind. Viele Zuschauer berichten davon, dass sich ihre Tiere sonst kaum für den Fernseher oder andere Videos interessieren, aber das Intro aus Vogelgeräuschen, welches jedem der Videos auf dem Kanal vorausgeht, sofort erkennen und direkt angelaufen kommen. Ein Nutzer berichtet von seiner Katze, die sich ansonsten schwer beeindrucken lässt, aber bei der Musik zu Beginn auch aus mehreren Räumen Entfernung sofort angelaufen kommt. Verlassen die Besitzer nun in diesem Zeitraum das Haus, fällt es der Katze kaum auf und der Kommentator vermutet, dass das Tier die Zeit abgelenkt von den Vogelgeräuschen verbringt. Für zahlreiche Hausierbesitzer übernehmen Videos wie auf diesem Kanal somit eine Art Babysitter-Funktion. Die Katzen, aber auch Hunde oder Papageien, interagieren mit den Tieren auf dem Bildschirm und fühlen sich in Gesellschaft. So fällt es einigen Besitzern leichter ihre Haustiere für eine längere Zeit allein zuhause zu lassen.