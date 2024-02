«Panorama» macht Rammstein-Special

TV-News

Das Politmagazin des Norddeutschen Rundfunk setzt sich mit der Band und seinem Frontmann Till Lindemann auseinander.

Das Erste strahlt am Donnerstag, den 21. März 2024, um 21.45 Uhr ein Special zum Thema Rammstein aus. In diesem 30-minütigen Beitrag beschäftigt sich das Team um Moderatorin Anja Reschke und Redaktionsleiter Volkmar Kabisch mit der Berichterstattung aus dem vergangenen Jahr. Die ARD Mediathek wird die Sendung ebenfalls an diesem Tag veröffentlichen.Im Sommer 2023 sorgte kaum ein Thema für so viel Gesprächsstoff wie dieses: Rammstein-Sänger Till Lindemann soll für sexuelle Übergriffe verantwortlich sein. Mehrere Frauen hatten dem NDR und der „Süddeutschen Zeitung“ von mutmaßlichen Grenzüberschreitungen berichtet. Die Rede war von einer Art organisiertem Rekrutierungssystem für sexuelle Handlungen mit dem Rammstein-Frontmann. Doch die Staatsanwaltschaft stellte ihre Ermittlungen nach kurzer Zeit ein. Für viele Fans gleicht das einem Freispruch.Im Umfeld der Band Rammstein hat «Panorama» einige der Frauen über mehrere Monate begleitet und recherchiert. Wie hat das sexistische System der Rekrutierung von meist jungen Frauen rund um die so genannte „Row Zero“ für Till Lindemann funktioniert? War es einfach Sex, Drugs & Rock’n’Roll oder akzeptierte der Musiker keine Grenzen?