Kabel Eins Doku ist «Verborgen im Eis»

TV-News

Der Fernsehsender hat sich eine neue Doku-Reihe aus den Vereinigten Staaten von Amerika gesichert.

Ab Dienstag, den 27. Februar 2024, strahlt Kabel Eins Doku um 20.15 Uhr Doppelfolgen vonaus. «Screts in the Ice» ist schon bei Amazon Prime Video abrufbar. Im amerikanischen Original wurde Jeff Teravainen als Sprecher verpflichtet. Inzwischen sind über 25 Episoden in vier Staffeln hergestellt worden. Als Produktionsfirma fungiert Shark Teeth Films.Mumifizierte Wesen auf der Spitze des Mount Everest, Grönlands eigenes Bermuda-Dreieck, eine Militärstation aus Zeiten des Kalten Kriegs mitten in der Arktis: Unter den Eisschichten unseres Planeten liegen Mysterien und Geheimnisse verborgen, die Hinweise auf die Vergangenheit aber auch auf die Zukunft liefern.Von großen Seen umgeben liegt im Süden Schwedens die Stadt Motala. In der ersten Folge finden Wissenschaftler dort eine Reihe menschlicher Knochen. Laboruntersuchungen ergeben, dass die Knochen etwa 8.000 Jahre alt sind. Was geschah an den dunklen Seen vor langer Zeit? Das dänische Jütland ist Teil der zweiten Geschichte. Es liegt eine archäologische Stätte, die Experten weltweit beschäftigt. In Alken Enge befindet sich ein Massengrab mit von Knochen. Sie gehören zu den Opfern einer blutigen Schlacht, die einst in den ersten Jahren n. Chr. stattfand.