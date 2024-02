Disney verlängert «Gänsehaut»

US-Fernsehen

Die Fernsehserie «Goosebumps» bekommt eine zweite Staffel.

Gestern gab Disney Branded Television bekannt, dass eine zweite Staffel der Erfolgsseriefür Disney+ grünes Licht erhalten hat. Die neue achtteilige Serie von Sony Pictures Television wird ein neues «Gänsehaut»-Kapitel mit einem Anthologie-Touch enthüllen: eine brandneue Geschichte, ein neuer Schauplatz und eine neue Besetzung, die auf R.L. Stines weltweiter Bestseller-Buchreihe von Scholastic basieren. Die Nachricht wurde heute während der 2024 Television Critics Association Winter Press Tour in Pasadena, Kalifornien, bekannt gegeben.In der kommenden Staffel entdecken Geschwister im Teenageralter eine Bedrohung in ihrem Haus und setzen damit eine Kette von Ereignissen in Gang, die ein tiefgreifendes Geheimnis lüften. Während sie in das Unbekannte eintauchen, verstrickt sich das Duo in die Geschichte von fünf Teenagern, die 1994 auf mysteriöse Weise verschwanden."Das Publikum in aller Welt hat sich in die Serie verliebt, die durch Spannung, Herz und Humor besticht und zu einer der meistgesehenen Serien des vergangenen Jahres wurde", so Ayo Davis, President, Disney Branded Television. "Wir können es kaum erwarten, noch tiefer in den brillanten Geist von R.L. Stine einzutauchen und erneut mit Sony Pictures Television, Scholastic Entertainment und unserem fantastischen Kreativteam zusammenzuarbeiten, um in der zweiten Staffel ein völlig neues Mysterium auf Disney+ zu bringen.""Wir sind unglaublich stolz auf die Arbeit unserer Autoren, Produzenten, Darsteller und der Crew und die Vision, die sie in die erste Staffel eingebracht haben, die eine neue Generation von Fans neben denen, die in der kultigen Welt von R.L. Stine aufgewachsen sind, lieben", sagt Katherine Pope, Präsidentin von Sony Pictures Television Studios. "Wie beim Aufschlagen eines neuen Buches der «Goosebumps»-Reihe können wir es kaum erwarten zu sehen, wie die Autoren die Serie auf den Kopf stellen, während wir die Serie als Anthologie erkunden. Vielen Dank an Disney Branded Television, die uns auf dieser wunderbar gruseligen Reise ein treuer Partner sind.