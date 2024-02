«Renegade Nell» startet am 29. März

England

Disney+ hat eine neue Serie von der ausgezeichneten Autorin Sally Wainwright im Programm.

Disney+ gab auf der Television Critics Association Winter Press Tour in Los Angeles bekannt, dass die Originalserieam 29. März 2024 mit allen Episoden exklusiv auf Disney+ Premiere feiern wird. Die achtteilige Originalserie wurde von der BAFTA-preisgekrönten Autorin Sally Wainwright («Happy Valley») und dem Hauptregisseur Ben Taylor («Sex Education») geschrieben und entwickelt.Nell Jackson, eine schlagfertige und mutige junge Frau, wird eines Mordes beschuldigt und wird unerwartet zur berüchtigtsten Gesetzlosen im England des 18. Jahrhunderts. Doch als ein magischer Geist namens Billy Blind auftaucht, erkennt Nell, dass ihr Schicksal größer ist, als sie es sich je vorgestellt hat.«Renegade Nell» zeigt Louisa Harland («Derry Girls») in der Hauptrolle der Nell Jackson mit Frank Dillane als Charles Devereux, Alice Kremelberg als Sofia Wilmot, Ényì Okoronkwo als Rasselas, Jake Dunn als Thomas Blancheford, Bo Bragason als Roxy Trotter, Florence Keen als George Trotter, mit Nick Mohammed als Billy Blind, Joely Richardson als Lady Eularia Moggerhangar und Adrian Lester als Robert Hennessey, Earl of Poynton. Pip Torrens spielt Lord Blancheford und Craig Parkinson verkörpert Sam Trotter.«Renegade Nell» wird von Lookout Point produziert. Executive Producers sind Sally Wainwright, Ben Taylor, Faith Penhale, Will Johnston und Louise Mutter für Lookout Point und Johanna Devereaux für Disney+ . Amanda Brotchie («Gentleman Jack») und MJ Delaney («Ted Lasso») führen auch bei den Episoden Regie. Jon Jennings ist Serienproduzent und Stella Merz ist Produzentin.