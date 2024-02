«Superkitties» und «Pupstruction» gehen weiter

US-Fernsehen

Neue Staffeln der Disney Channel-Serien wurden von Disney geordert.

Disney Branded Television hat die dritten Staffeln der erfolgreichen Animationsserienundnoch vor dem Start der zweiten Staffel bestellt. Dies gab Ayo Davis, Präsident von Disney Branded Television, während der Präsentation auf der 2024 Television Critics Association Winter Press Tour in Pasadena, Kalifornien, bekannt.Seit ihrem Start im vergangenen Jahr haben sich beide Serien zu Fan-Lieblingen bei Vorschulkindern und ihren Familien entwickelt. «SuperKitties» über vier wilde und pelzige Superhelden-Kätzchen, die ihre Stadt Kittydale zu einem fürsorglicheren und "pawesome" Ort machen wollen, beendete das Jahr 2023 als Nummer 1 unter den neuen Vorschulserien. Darüber hinaus ist «Pupstruction», eine Serie über eine Bauarbeiter-Crew, die mit Schlamm, Schweiß, Sabber und viel Herz ihre Stadt Petsburg in Schuss hält, seit ihrem Start in jedem Quartal die Nummer 1 unter den Kabelserien für Kinder von 2 bis 5 Jahren gewesen.Davis bemerkte dazu: "Mit ihren liebenswerten Charakteren und herzlichen Abenteuern haben diese beiden Serien eindeutig den Nerv unseres Vorschulpublikums getroffen. Beide Serien zeichnen sich durch Teamwork, Optimismus, Freundschaft und Widerstandsfähigkeit aus und haben eine sehr eingängige Musik - das sind nur einige der Eigenschaften, die unsere Disney Junior-Programme zu einem Hit bei Kindern und Familien machen."