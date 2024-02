Bestwerte für ersten «München Mord»-Fall im neuen Jahr

Quotennews

Das ZDF unterhält zweifelsohne einige erfolgreiche Krimi-Reihen. Mit «München Mord» holte gestern eine weitere Reihe Bestwerte zum Start in das neue Jahr.

http://www.quotenmeter.de/pics/zdf/logo/zdf_2014_logo.jpgDas ZDF ist und bleibt das Powerhouse des deutschen Krimis, wohl zumindest abgesehen vom klassischen «Tatort». «Nord Nord Mord», «Ein starkes Team», «Helen Dorn», die unterschiedlichen «SOKO»-Formate - man könnte die Liste bis ins Unendliche weiterführen. Mit dem gestrigen Samstagabend startete eine weitere bekannte und bewährte Reihe in das neue Jahr.holt sich mit dem ersten Fall in 2024 direkt exzellente 6,61 Millionen Zuschauer ab drei Jahren. Das ist nicht nur der beste Reichweiten-Wert des gesamten Sendetages, mit Blick über alle Sender, mit 25,5 Prozent am TV-Markt ist es auch aus Sicht der Quote ein grandioser Abend.Damit startet die Reihe etwas besser als noch 2023, am 18. Februar schaffte der Fall «Damit ihr nachts ruhig schlafen könnt» vor 6,37 Millionen Zuschauern. Doch bleiben wir in der Gegenwart, denn einen Teilbereich erreicht das ZDF mit nahezu all seinen Kriminal-Formaten deutlich weniger, als es beispielsweise der «Tatort» schafft, die jungen Zuschauer. Gestern war man mit 0,54 Millionen 14- bis 49-Jährigen und damit einem Marktanteil von 10,0 Prozent recht erfolgreich, sogar besser als jede Ausgabe im vergangenen Jahr. In der jungen und für die Werbung entscheidenden Rangliste reicht das immerhin zu einem dritten Platz.Dennoch ist dieser Wert ein großer Erfolg für das ZDF , denn gerade die Konkurrenz aus dem Ersten spielt ein Format, dass deutlich mehr gegenüber der Gruppe 14 bis 49 gerichtet ist.kann schon insgesamt mit 2,68 Millionen Zuschauern klar nicht mithalten, doch die Niederlage mit 0,53 Millionen Jüngeren wird schon wehtun. Natürlich ist hierbei zu berücksichtigen, dass der Krimi im Zweiten um 21:45 Uhr vorbei war, die «Maus»-Sendung lief bis etwa 23:20 Uhr.