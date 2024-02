Great American Media holt sich Mario Lopez

Köpfe

Der Moderator und Schauspieler hat mehrjährigen Vertrag bekommen, um verschiedene Talente zu präsentieren.

Great American Media gab bekannt, dass der mit dem Emmy-Award ausgezeichnete Moderator und Schauspieler Mario Lopez einen mehrjährigen Vertrag über mehrere Filme abgeschlossen hat, in denen er die Hauptrolle im gesamten Medienportfolio des Unternehmens spielen wird. Dazu gehören die linearen Sender Great American Family, Great American Faith & Living, Great American Pure Flix, Great American Adventures und der digitale Kanal Great American Faith & Home, wobei der Schwerpunkt auf der Präsentation verschiedener Talente vor der Kamera liegt. Weitere Einzelheiten der Vereinbarung wurden nicht bekannt gegeben.Lopez wird ein wichtiger Teil von Great American Christmas 2024 sein und die Hauptrolle in Inhalten für Great American Family spielen, wo er sich einer Familie von ikonischen TV-Stars anschließt, die Great American Christmas zu einem führenden Anbieter von originellen Weihnachtsinhalten gemacht haben. Great American Christmas 2024 kehrt im Oktober zurück. Sein erster Film im Rahmen dieser Partnerschaft wird ein Weihnachtsfilm an der Seite von Ehefrau und Broadway-Star Courtney Lopez sein."Mario Lopez hat fast vier Jahrzehnte lang Millionen von Menschen unterhalten", sagte Bill Abbott, Präsident und CEO von Great American Media. "Von seiner bahnbrechenden Rolle des A.C. Slater in «Saved by the Bell» bis hin zu seinen nächtlichen Präsentationen von Hollywood-Nachrichten in «Access Hollywood» - die Welt liebt Mario Lopez. Wir heißen Mario bei Great American Media willkommen und freuen uns auf seine vielen kreativen Beiträge zu unserer ständig wachsenden, aufstrebenden Marke für geliebte Glaubens- und Familienunterhaltung", so Abbott abschließend."Während meiner gesamten Karriere war es mein Ziel, ein Werk zu schaffen, das ein breites Publikum anspricht und vor allem den Menschen Freude bereitet", so Lopez. "Für Great American Media zu arbeiten, ist eine enorme Erfüllung. Ich freue mich darauf, aufmunternde, integrative und vielfältige Inhalte zu schaffen, die durch eine positive Linse für alle Altersgruppen betrachtet werden. In dieser Phase meines Lebens ist die Familie das Wichtigste für mich. Es ist ein wahrer Segen, familienfreundliche Geschichten zu erzählen, die verschiedene Stimmen repräsentieren", so Lopez abschließend.