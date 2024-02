«Case of Mystery Lane» geht weiter

US-Fernsehen

Noch in diesem Jahr soll die Fortsetzung bei Hallmark zu sehen sein.

Hallmark Media gab heute im Rahmen der TCA Winter Press Tour bekannt, dass Aimee Garcia («Lucifer») und Paul Campbell («Three Wise Men and a Baby») als Hauptdarsteller inzurückkehren werden, dem zweiten Film der bei den Fans beliebten Franchise. Die Produktion des neuen Films soll noch in diesem Monat beginnen und später in diesem Jahr Premiere haben.Die Beziehung von Birdie (Garcia) und Alden Case (Campbell) wird immer enger und sie entdecken ihr gemeinsames Interesse für True Crime. Doch als ihr Lieblings-Podcast-Moderator tot im Studio aufgefunden wird und Officer Newton Hilfe bei der Entschlüsselung der exzentrischen Gruppe von Verdächtigen benötigt, entdecken Birdie und Alden, dass dieser Fall etwas Unheilvolleres als nur einen Mörder beinhaltet."Wir freuen uns sehr, die Cases in einem zweiten Film wieder in Aktion zu sehen", so Laura Gaines, Director of Development and Programming, Hallmark Media. "Die Drehungen und Wendungen dieser Ermittlungen werden unsere Zuschauer fesseln und sie bis zum Ende rätseln lassen!" Der neue Spielfilm ist von Two 4 The Money Media. Kim Arnott und Kate Gajdosik sind die ausführenden Produzenten. Mandy Spencer-Phillips hat den Film produziert. Mike Rohl wird Regie führen, basierend auf einem Drehbuch von Joel Dovev und Margaux Froley, die auch das Franchise entwickelt haben.