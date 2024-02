New Regency holt Laura Delaye

Köpfe

Die Netflix-Managerin soll das heimische TV-Geschäft leiten.

Die Produktionsfirma New Regency hat Laura Delahaye unter Vertrag genommen. Die ehemalige Leiterin des US-Geschäfts von Netflix wird nun die inländische Fernsehsparte leiten. In ihrer neuen Funktion wird Delahaye das wachsende Programmangebot beaufsichtigen. Delahaye wird an Yariv Milchan, Präsident und CEO von New Regency, und Natalie Lehmann, Präsidentin für Film und Fernsehen, berichten. Aktuelle TV-Projekte von New Regency sind die Amazon-Serie «Mr. and Mrs. Smith» mit Donald Glover und die Netflix-Adaption von Kyle Killens «Man On Fire»."Lauras Expertise in unser Team zu holen, ist ein wichtiger Schritt, um unsere Präsenz im TV-Bereich weiter auszubauen", so Milchan. "Ihr scharfes Auge für großartige Geschichten und die Pflege von Beziehungen zu Talenten wird unser wachsendes Fernsehprogramm nur stärken, und Natalie und ich sind begeistert, sie an Bord zu haben.Delahaye fügte hinzu: "New Regency ist heute eines der aufregendsten Unternehmen in der TV-Branche, mit einem reichen Erbe und einer starken Dynamik dank der jüngsten Erfolge und einer überzeugenden Liste von kommenden Serien. Ich freue mich darauf, auf dem starken Wachstum der Abteilung in der letzten Zeit aufzubauen und eine Bibliothek zu erweitern, die einige der besten Werke der letzten Jahrzehnte umfasst.