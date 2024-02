«Parish» startet am 31. März

US-Fernsehen

AMC hat einen neuen Trailer veröffentlicht.

AMC Networks gab heute bekannt, dass die mit Spannung erwartete Mystery-Serieam Sonntag, den 31. März um 22:00 Uhr nach dem Finale von «The Walking Dead: The Ones Who Lived» auf AMC und AMC+ Premiere feiern wird. Weitere Folgen des actiongeladenen Sechsteilers mit dem für den Emmy und SAG Award nominierten und mit dem Critics Choice Award ausgezeichneten Giancarlo Esposito («Breaking Bad») in der Hauptrolle werden sonntags um 21.00 Uhr ausgestrahlt. Das Format basiert auf der britischen Serie «The Driver».In Parish spielt Esposito Gracian "Gray" Parish, einen Familienvater und stolzen Besitzer eines Luxusautoservices in New Orleans. Nachdem sein Sohn gewaltsam ermordet wird und sein Geschäft zusammenbricht, lässt die Begegnung mit einem alten Freund aus seiner Zeit als Chauffeur alte Gewohnheiten wieder aufleben und schickt Gray auf einen riskanten Kollisionskurs mit einem gewalttätigen Verbrechersyndikat.In Parish, der in New Orleans gedreht wurde, spielen außerdem Zackary Momoh («The Nevers») als in New Orleans ansässiger simbabwischer Gangster The Horse, die für einen SAG Award nominierte Paula Malcomson («Watchmen») als Parishs Frau Rose und Mutter seiner beiden Kinder sowie Skeet Ulrich («Scream») als Grays alter Bekannter Colin; Bonnie Mbuli («Invictus») als Shamiso Tongai, die weise und beschützende ältere Schwester von The Horse; Ivan Mbakop («Hawkeye») als The Horse's Bruder Zenzo; Arica Himmel («Mixed-ish») als Gray und Rose's Tochter Makayla; und Dax Rey («The Good Fight») als The Horse's Sohn Luke.