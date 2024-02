Neues «Barbie»-Special startet am 14. März

US-Fernsehen

Das einstündige Special folgt Barbies mittlerer Schwester Stacie, die Barbie und Skipper schnell zu Hilfe kommt.

Der Spielzeughersteller Mattel gab bekannt, dass Barbie, Stacie und ihre Freunde für eine völlig neue Reise inzurückkehren. Das einstündige Special, das am 14. März auf Netflix erscheint, folgt Barbies mittlerer Schwester Stacie, die Barbie und Skipper schnell zu Hilfe kommt. Mit «Barbie und Stacie to the Rescue» spielt Stacie zum ersten Mal die Hauptrolle in einem Barbie-Inhalt und enthält fünf neue Originalsongs, neue Freunde und mehr Welpen als je zuvor.In «Barbie and Stacie to the Rescue» werden die Zuschauer mit Barbie und Stacie zu neuen Höhen aufsteigen, während sie sich auf das Abenteuer ihres Lebens einlassen. Die selbstbewusste und abenteuerlustige Stacie findet sich in der Mitte wieder, als die Familie Roberts zu einem Heißluftballon-Festival nach Wisconsin fährt, wo sie zu jung für die Aktivitäten der Erwachsenen ist, aber zu alt, um mit den kleinen Kindern zu spielen. Aber als ihre älteren Schwestern Barbie und Skipper in Schwierigkeiten geraten, stellt Stacie fest, dass sie die richtigen Fähigkeiten hat, um den Tag zu retten."Unsere animierten Barbie-Inhalte werden entwickelt, um sowohl zu stärken als auch zu unterhalten", sagt Michelle Mendelovitz, Global Head of Mattel Television Studios. "Indem wir Stacie in den Mittelpunkt der Geschichte stellen, bietet «Barbie and Stacie to the Rescue» den Zuschauern eine neue Heldin in Stacie und eine völlig neue Perspektive auf das Barbie-Universum. Wir können es kaum erwarten, dieses unterhaltsame Special mit den Barbie-Fans zu teilen.Die neueste Folge der animierten Barbie-Inhalte von Mattel folgt auf die bei den Fans beliebte Serie «Barbie: A Touch of Magic» aus dem Jahr 2023 sowie auf andere erfolgreiche Titel wie «Barbie: It Takes Two», «Barbie: Epic Road Trip», «Barbie: Mermaid Power», «Barbie DreamHouse Adventures» und viele mehr.Christopher Keenan und Frederic Soulie fungieren als ausführende Produzenten von «Barbie und Stacie to the Rescue», das von Kay Donmyer geschrieben wurde. «Barbie and Stacie to the Rescue» wird am 14. März auf Netflix in den USA, Kanada, APAC (ohne China) und EMEA (ohne Großbritannien, Deutschland, Frankreich, Italien, Polen und Rumänien) verfügbar sein. In Lateinamerika, Großbritannien, Deutschland, Frankreich, Italien, Polen, Rumänien und MENA wird das Special am 5. September, ebenfalls auf Netflix, erscheinen. Sendepartner wie Super RTL , Cartoonito, POP, Kanal2 und Kidzone werden das Special das ganze Jahr über ausstrahlen.