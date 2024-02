Sky stellt Verbreitung des Heimatkanals über Vodafone ein

TV-News

Der Heimatkanal ist ab sofort durch einen neuen Deal mit Vodafone im „Vodafone Premium Paket“ verfügbar sein.

Der Pay-TV-Sender Sky wird – zumindest teilweise – den Sender Heimatkanal nicht weiter verbreiten. Bislang war der Sender über das Kabel-Netz von Vodafone über Sky abrufbar, ab dem 17. April stellt Sky die lineare Verbreitung nun ein. Über digitale Ausspielwege wie Sky Go oder den Sky-Q-Receiver bleibt der Heimatkanal jedoch weiterhin verfügbar. Der Heimatkanal wird dadurch also nicht von der Bildfläche verschwinden, da der Sender darüber hinaus auch einen eigenen Deal mit Vodafon geschlossen hat.Über das „Vodafone Premium Paket“ ist der Heimatkanal ab sofort auf Sendeplatz 788 (Giga Cable 1) oder alternativ auf Sendeplatz 988 (Giga Cable 2 und Horizon) verfügbar. Die Kosten für das Paket liegen nach zwei kostenlosen Monaten für Bestandskunden bei knapp zehn Euro ab dem dritten Monat. Bei Hinzufügen des Giga-TV-Pakets benötigen Sky-Kunden mit Vodafone-Kabelvertrag keinen zweiten Receiver, denn Sky kann die verschlüsselten Vodafone-Sender auf den Sky-Receivern freischalten, sofern der Sky-Kunde das Vodafone Premium Paket gebucht hat.„Wir freuen uns sehr, dass wir mit unserem langjährigen Partner Vodafone nun auch eine Vereinbarung für die Einspeisung des Heimatkanals erzielen konnten. Dass der Heimatkanal nun ab dem 7. Februar im Vodafone Premium Paket erhältlich sein wird, freut uns sehr und spricht für die Attraktivität des Senders, den es schon seit 1996 gibt. Gleichzeitig hat uns Sky darüber informiert, dass der Heimatkanal ab dem 17. April nicht mehr für die Sky-Kunden empfangbar sein wird, die den Heimatkanal linear über Vodafone sehen. Wir werden nun alles tun, um die vielen Freunde des Heimatkanals optimal und umfassend über die Veränderungen zu informieren“, so Tim Werner, CEO Mainstream Media AG.