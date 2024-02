Pokal-Spitzenspiel erreicht 5,78 Millionen

Quotennews

Die Stuttgarter mussten am Dienstagabend nach Leverkusen reisen. Die «Tagesthemen» profitierten von der zweiten Halbzeit.

Beim Viertelfinale des DFB-Pokals sind die Top-Mannschaften schon raus, Zweitligist Düsseldorf warf St. Pauli raus, Hertha BSC unterlag dem 1. Kaiserlauseutern und am Mittwoch kickt Saarbrücken gegen Gladbach. Am Dienstag stand mit Bayer 04 Leverkusen gegen VfB Stuttgart (3:2) das Top-Spiel an. 5,78 Millionen Zuschauer ab drei Jahren schalteten ein und verhalfen dem Ersten zu 23,2 Prozent Marktanteil. Auch beim jungen Publikum war das Ergebnis mit 1,38 Millionen und 12,0 Prozent erfreulich.Die Vor-, Zwischen- und Nachberichte, moderiert von Esther Sedlaczek und Experte Bastian Schweinsteiger, sahen 3,50 Millionen Menschen und führten zu 15,9 Prozent Marktanteil. Bei den jungen Menschen wurden 0,82 Millionen gewonnen, die für 17,8 Prozent Marktanteil standen. Die von Helge Fuhst moderiertenverbuchten in der Halbzeitpause 4,72 Millionen Zuschauer und sicherten sich 18,0 Prozent. Bei den 14- bis 49-Jährigen wurden 1,20 Millionen eingefahren, der Marktanteil bewegte sich bei 21,7 Prozent.Der Dokumentarfilmvon Nicola Graef erreichte im Anschluss keine Bestwerte mehr. Immerhin dauerte das Programm bis 00.45 Uhr. 0,69 Millionen Menschen blieben wach und sorgten für schlechte sieben Prozent, bei den jungen Menschen wurden 7,5 Prozent verbucht. Die zweite-Folge (Montag: 1,64 Millionen) sicherte sich um 19.45 Uhr 1,45 Millionen. 6,1 Prozent aller Zuschauer und 3,6 Prozent der 14- bis 49-Jährigen hörten die ESC-Expertin Aline Stiegler zu.