Deb Antney sucht weibliche MCs

US-Fernsehen

Beim Streamingdienst ALLBLK sucht man fürs «Deb’s House».

ALLBLK, der beliebte Streaming-Dienst für schwarzes Fernsehen und Film von AMC Networks, gab heute grünes Licht für. Die Reality-Show folgt der berühmten Musikmogulin Deb Antney, die die Karrieren mehrerer hochkarätiger Künstler wie Gucci Mane, French Montana und Nicki Minaj auf den Weg gebracht hat, als sie sich auf eine landesweite Jagd nach dem nächsten weiblichen Superstar des Rap begibt.Bewaffnet mit 25 Jahren Branchenerfahrung ist Deb Antney auf einer Mission, die Zukunft des weiblichen Rap-Talents zu entdecken und zu gestalten. Nachdem sie acht aufstrebende Künstlerinnen ausfindig gemacht hat, ziehen die Damen in Deb's Haus ein und konkurrieren darum, ihr nächster Rap-Schützling zu werden. Frau Deb ist nicht nur auf der Suche nach außergewöhnlichen Texten, sondern auch nach Frauen mit unerschütterlicher Hingabe und der Bereitschaft, auf dem Weg zum Hip-Hop-Star Opfer zu bringen. Der Wettbewerb ist ein harter Test für Schwesternschaft, Belastbarkeit und Talent, bei dem nur die Hartnäckigsten zu Ms. Debs "Auserwählten" gekrönt werden können. Wer wird an die Spitze der Charts schießen und wer wird unter dem Druck zusammenbrechen? Finden Sie es in dieser Saison bei Deb's House heraus.„Ich habe mir eine Wettbewerbsshow vorgestellt, die von der Norm abweicht - eine, bei der es um persönliches Wachstum und Selbstwettbewerb geht", sagt Deb Antney. Die Zusammenarbeit mit (Co-Schöpfer und Co-EP) Rasheed, um diese Vision zum Leben zu erwecken, war eine unglaubliche Reise. Als ich miterlebte, wie sich die Musikindustrie von der Künstlerentwicklung abwandte und sich auf Oberflächlichkeit und explizite Inhalte konzentrierte, hatte ich den Wunsch, zu den Grundwerten von echter Lyrik und Mentorschaft zurückzukehren. Die Suche nach der nächsten weiblichen Rap-Sensation in Deb's House ist meine Art, diese Leidenschaft wieder zu entfachen. Die Auswahl unserer Show als erste von ALLBLK in Auftrag gegebene Wettbewerbs-Reality-Serie ist wirklich aufregend. Mein aufrichtiger Dank geht an meine AMC Networks-Familie, insbesondere an Brett Dismuke, für ihren unerschütterlichen Glauben an dieses transformative Projekt."«Deb's House» wird von der Partnerschaft von Deb Antney und Rasheed J. Daniel produziert und gestaltet. Vanessa Phillips fungiert als Co-Executive Producer für TeamSheed und Tina Brinkley Potts als Co-Executive Producer für TAG Multimedia. Angela Molloy, SVP, Development & Original Production, Unscripted, LeAnn Scrimmager, Manger Development & Original Production, Unscripted und Sean Charles, Manager Development & Original Production, Scripted & Unscripted sind Executive Producer für ALLBLK.