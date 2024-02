ProSieben legt «Wer isses?» auf den Dienstagabend

TV-News

In der Show müssen Chris Tall und Ralf Schmitz gemeinsam mit einem prominenten Team besondere Eigenheiten unbekannter Kandidaten erraten.

Anfang des Jahres hatte ProSieben miteine neue Primetime-Show angekündigt, in der die Comedians Chris Tall und Ralf Schmitz ihre Menschenkenntnisse unter Beweis stellen sollen. Nun hat das Format, das auf der „Line Up“-Rubrik aus James Cordens «The Late Late Show» basiert, einen Sendetermin erhalten. Der Unterföhringer Sender programmiert die von Tresor TV produziert Show am Dienstagabend, die erste Folge läuft am 27. Februar um 20:15 Uhr. Als Moderator fungiert Steven Gätjen, der mit dem Sendeplatz durch «Joko & Klaas gegen ProSieben» bestens vertraut ist.Ralf Schmitz und Chris Tall führen pro Show jeweils ein Team an. Unterstützung erhalten sie von Ruth Moschner, Frederick Lau, Vanessa Mai, Verona Pooth, Eko Fresh, Tahnee, Daniel Boschmann, Jeannine Michaelsen, Bettina Zimmermann und Viviane Geppert. Gemeinsam müssen die Teams die besonderen Berufe, seltenen Hobbys oder überraschenden Merkmale unbekannter Kandidaten bei ihrem ersten Anblick erraten. Welches Team sich beim großen Kandidaten-Rätselraten besser schlägt, gewinnt pro Ausgabe das Preisgeld für den eigenen Publikumsblock.„Bevor ich auf die schönen Stand-up-Bühnen unseres Landes losgelassen wurde, habe ich unter anderem Handys verkauft und eine Ausbildung als Versicherungskaufmann abgeschlossen – kein Scherz! Aber hätten Sie mich auch so eingeschätzt?“, fragt Chris Tall. „Und genau darum geht es: Ich darf mit prominenter Unterstützung Profiler sein und versuchen, solche Details bei unseren Kandidatinnen und Kandidaten herauszufinden. Mal schauen, ob wir sie entlarven! Im besten Falle sind wir etwas besser als das Team von Ralf. «Wer isses?» Wir werden es herausfinden!"Ralf Schmitz fügt an: „Kann man mir eigentlich ansehen, dass ich vor gefühlten Jahrhunderten mal Ballett gelernt habe? Ich kann mich ja selber kaum erinnern. Aber genau darum geht es: Die richtige Menschenkenntnis und eine große Portion Spürnase brauchen wir bei «Wer isses?», um nicht nur an der Oberfläche hängen zu bleiben und offensichtliche wie versteckte Eigenschaften aufzudecken. Darauf freue ich mich riesig!“Steven Gätjen verspricht mit der Show, die von CBS Studios und Fulwell 73 produziert und international mit den «Line Up»-Formatrechten von Paramount Global Content Distribution vertrieben wird, ein „großes Rätselraten im Studio und vor dem TV“ sowie einen „Heidenspaß für alle und total überraschend“.