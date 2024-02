Zweiter «Miss Merkel»-Film läuft Mitte März

TV-News

Der „tödliche Dienst-Tag“ bekommt weiteren Content-Zulauf mit dem Start des «Duisburg-Krimis» und des «Bamberg-Krimis».

RTL hat am 9. Januar die zweite Runde des neugeschaffenen Programmplatzes des „Tödlichen Dienst-Tages“ gestartet, nachdem man im vergangenen Jahr sehr erfolgreich die Krimi-Lücke der öffentlich-rechtlichen Sender an jenem Wochentag ausgenutzt hatte. Zunächst zeigte man zwei Wiederholungen von «Dünentod – Ein Nordseekrimi», ehe zwei neue Filme mit Hendrik Durin über den Äther liefen. Am heutigen Dienstag folgt mit „Die Frau am Strand“ ein dritter neuer Fall. Neuware steht ebenfalls in den Startlöchern. Am 13. Februar debütiertmit Caroline Peters und Serkan Kaya, die auch am 20. Februar auf den Bildschirmen zu sehen sind. Am 27. Februar und 5. März feiert zudem Antoine Monot Jr. insein Ermittler-Debüt bei RTL Fortgesetzt wird der Krimi-Dienstag bei RTL mit der Wiederholung von, ehe von der humorigen Reihe mit Katharina Thalbach als detektivische Ex-Kanzlerin ein neuer Film zu sehen sein wird. Der zweite Film trägt den Titel „Mord auf dem Friedhof“ und wird am 19. März um 20:15 Uhr ausgestrahlt.Im beschaulichen Klein-Freudenstadt wird der Friedhofsgärtner kopfüber in der Erde steckend gefunden. Nur die Beine ragen aus einem Grab heraus. Angela Merkel, ihr Mann Achim (Thorsten Merten), Personenschützer Mike (Tim Kalkhof) und Mops „Helmut“ nehmen umgehend die Ermittlungen auf. Dabei stellt sich heraus, dass die Mordverdächtigen zu zwei verfeindeten Bestatter-Familien gehören, die ein dunkles Geheimnis schützen möchten. Insbesondere der charmante Kurt Kunkel (Sven Martinek) fasziniert «Miss Merkel», sie beide verbindet nicht nur eine Vorliebe für Shakespeare. Ehemann Achim wird zunehmend nervös und Merkel hat nicht nur ein mörderisches Rätsel zu lösen, sondern auch privat ein kniffliges Problem. Auch gibt es ein Wiedersehen mit Kommissar Hannemann (Sascha Nathan), weitere Rollen wurden von Bernhard Schütz, Kristin Alia Hunold, Susanne Bredehöft, Farina Flebbe, László Branko Breiding, Paula Kroh, Johanna Polley und Enrique Fiß verkörpert. Die Regie verantwortete Torsten Wacker nach dem Drehbuch von Anja Flade-Kruse. Grundlage für die Filme ist die Romanreihe von David Salfar. «Miss Merkel: Ein Uckermarck-Krimi» ist eine Produktion der Letterbox.Der erste «Miss Merkel»-Film wurde im Frühjahr zu einem großen Erfolg: «Ein Uckermark-Krimi» sorgte für 3,12 Millionen Zuschauer und weit überdurchschnittliche Marktanteile in beiden Zuschauergruppen. Auf dem Gesamtmarkt wurden 12,2 Prozent gemessen, in der Zielgruppe standen 13,6 Prozent zu Buche. Zuletzt fuhr auch «Dünentod» weit über drei Millionne Zuschauer ein.