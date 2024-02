CNN streicht aktuelle Frühstückssendung

US-Fernsehen

Poppy Harlow und Phil Mattingly müssen den Sender verlassen.

Der Kabelsender CNN wird sein Programm laut „Variety“ weiter optimieren.mit Poppy Harlow und Phil Mattingly wird abgesetzt, die Moderatoren werden den Sender verlassen. Die von 05.00 bis 06.00 Uhr ausgestrahlte Sendungmit Kasie Hunts wird um eine Stunde verlängert. Ab 07.00 Uhr gibt es dann drei Stundenmit John Berman, Kate Bolduan und Sara Sidner. Jim Acosta und Pamela Brown übernehmen die Sendeplätze von 10.00 bis 12.00 Uhr.Diese Schritte bedeuten, wie CNN-CEO Mark Thompson am Montag in einer Mitteilung an die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter erklärte, dass "wir das Morgenprogramm nicht länger in New York produzieren und das Team, das derzeit «CNN This Morning» in New York produziert, auflösen werden. Unsere in New York ansässigen Primetime- und Wochenendprogramme werden weitergeführt.CNN werde für Harlow und Mattingly neue Aufgaben finden, so Thompson. Zwar wurde Mattingly gesagt, dass er eine Rolle in New York haben werde, aber Personen, die mit der Angelegenheit vertraut sind, berichteten, dass Harlow und CNN in laufenden Gesprächen seien. Die aktuellen Pläne für den Vormittag wurden schnell umgesetzt. Die Moderatoren seien bereits am Sonntag über die Änderungen informiert worden.