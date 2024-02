Lena Mosel wechselt zum NDR

TV-News

Ab dem morgigen Dienst wird die ehemalige Welt-Moderatorin für das NDR-Vorabendformat «Niedersachsen 18.00» vor der Kamera stehen.

Der NDR hat sich die Dienste einer erfahrenen politischen Berichterstatterin für das Vorabend-Magazingesichert. Von Nachrichtensender Welt wechselt Lena Mosel zum Norddeutschen Rundfunk und wird ab Dienstag, 6. Februar, das Moderationsteam um Tina Hermes, Kathrin Kampmann und Johannes Avenarius verstärken. Vor ihrem Wechsel war sie acht Jahre für Welt als Redakteurin, Reporterin und Moderatorin tätig und begleitete in dieser Zeit unter anderem politische Großereignisse wie den G7-Gipfel. Zuletzt war sie als eine der Hauptpresenterinnen des Nachrichtenkanal tätig.„Ich freue mich ungemein auf den Start beim NDR und auf die Menschen in Niedersachsen“, erklärt Lena Mosel zu ihrem NDR-Start. „Nach vielen Jahren überwiegend bundespolitischer Berichterstattung ist es schön, den Fokus wieder enger zu fassen, auf die Themen und Geschichten im Sendegebiet zu schauen – nah bei den Menschen.“Chefredakteur Thorsten Hapke freut sich auf die neue Kollegin: „Lena Mosel hat uns in ihrer frischen, zugewandten Art überzeugt. Sie vermittelt Themen in klarer Sprache und ist als ausgebildete Politikjournalistin außerdem in der Lage, inhaltsreiche Interviews zu führen, wenn es sein muss, durchaus auch kritisch. Damit ist sie die ideale Ergänzung unseres Teams.“