Endspurt: Der Dschungel gibt Gas!

Quotennews

Mit der vorletzten Folge kann sich der RTL-Dschungel wieder über mehr als 4 Millionen Zuschauer freuen.

Tag 16 und damit biegt der RTL-Dschungel umendgültig in die Zielgerade ein. Wo es am Freitag bereits positive Tendenzen gab, legt der Samstag sagenhaft nach. Mit 4,12 Millionen Zuschauern kann sich RTL über exzellente 19,9 Prozent am TV-Markt freuen, wenn es auch "schmerzen" wird, dass keine 20 Prozent drin waren. Intern ist man deutlich besser als der vorherige Samstag, da schauten 4,02 Millionen zu.Auch in der Zielgruppe kann sich der Köln-Sender mit dem Australien-Programm auszeichnen. Starke 1,51 Millionen Umworbene holen RTL den Tagessieg und grandiose 29,9 Prozent am entsprechenden Markt. Da bleiben kaum Wünsche offen. Das gilt im Übrigen auch für die Primetime. Das Comeback vonläuft weiterhin mehr als ordentlich.Die zweite Episode der neuen TV-Runde sichert sich 2,27 Millionen Zuschauer ab 20:15 Uhr, damit verliert man etwa 500.000 im Vergleich zur Vorwoche. Daraus resultiert demnach auch der weniger gute Marktanteil, von 10,9 geht es zurück auf 8,7 Prozent. Dennoch liegt man noch deutlich im grünen Bereich, die Zielgruppe schafft es mit 0,67 Millionen Werberelevanten stolze 13,0 Prozent zu mobilisieren.