Unter 1 Prozent! ProSieben ist am Vorabend nahezu irrelevant!

Der Samstag bei ProSieben. Da laufen doch Sitcoms, das läuft schon irgendwie. Nein - gestern geht diese Rechnung gar nicht auf.

Der ProSieben-Samstag ist schwer zu analysieren. Irgendwie läuft es ordentlich, schlecht, wäre meist zu kritisch geurteilt und meist rettet die Zielgruppe. Doch gestern, da muss sich der Unterföhring-Sender wahrlich hinterfragen. Zunächst sieht alles nach einem normalen Wochenendtag aus. Nach dem Morgen-Programm steigerte «Mom» die Reichweite auf 0,17 Millionen Zuschauer, das soll für das «MOTZmobil» und zwei weitere Episoden der Sitcom so bleiben. Das liest sich mit Marktanteilen von 2,4, 2,5, 2,4 und 2,3 Prozent nicht schlecht. Wichtiger noch: Die Zielgruppe liefert ab! Beim angesprochenenkommen 0,14 Millionen Umworbene zusammen, das bringt gute 9,9 Prozent.Und der «Mom»-Erfolgszug fährt weiter! Um 12:45 Uhr sind ordentlich 0,21 Millionen Zuschauer dabei, die Zielgruppe funktioniert mit 0,16 Millionen Werberelevanten. Im Anschluss verliert man die 0,2-Millionen-Marke, mit vier Episodenfällt man auf bis zu 1,6 Prozent Marktanteil. Auch die Zielgruppe lässt auf bis zu 0,10 Millionen Umworbene und 4,5 Prozent nach. Doch der Negativ-Hammer kommt erst noch.Beiist ab 17 Uhr der negative Tagesrekord von 0,13 Millionen Zuschauer erreicht, es erschrecken hier 0,9 Prozent am TV-Markt. Nun rettet auch die Zielgruppe nicht mehr wirklich, 0,09 Millionen Werberelevante sorgen für schwache 3,6 Prozent. Es folgt eine weitere Folge mit noch schlimmere Zahlen. Ab 17:30 Uhr folgen 0,12 Millionen insgesamt, die Zielgruppe wird mit 0,08 definiert. Das sind üble 0,8 Prozent am Gesamtmarkt und 3,2 Prozent bei der Zielgruppe. Die Platzierung der CBS-Produktion sollte man sich in Unterföhring also nochmal deutlich überlegen.