ZDFneo-Instant-Fiction startet im März

TV-News

Der Spartensender ZDFneo hat zwei Monate nach dem Produktionsstart des sechsteiligen Serienprojekts, das ursprünglich unter dem Arbeitstitel «Wieder Lena» angekündigt wurde, einen Sendetermin angekündigt. Die Instant-Fiction-Reihe ist ab Donnerstag, 14. März, in der ZDFmediathek abrufbar. Am Sonntag, 7. April, zeigt ZDFneo alle sechs Folgen am Stück. Los geht es um 20:15 Uhr.In der Hauptrolle spielt Laura Berlin die schwangere Lena. Ihre Schwangerschaft ist jedoch nicht geplant, sondern kommt völlig überraschend und ist ungewollt. Von jetzt auf gleich ändert sich ihr ganzes Leben. Denn plötzlich scheint Lena nicht mehr selbstbestimmt handeln zu können, sondern von der Gunst und dem Verständnis der Menschen um sie herum abhängig zu sein. Mit dem Vorhaben, ihre Schwangerschaft vorzeitig zu beenden, begibt sie sich auf ihren bisher schwierigsten Weg. Immerhin hat man für keine so tiefgreifende Entscheidung im Leben so wenig Zeit wie für diese.In weiteren Rollen spielen unter anderem Ludwig Trepte, Luise von Finckh, Lilo Nika Daners, Davina Donaldson, Jan Liem, Antje Lewald und Kai Schumann. Die Drehbücher der sechs 15-minütigen Episoden schrieben Anneke Janssen und Esther Rauch, wobei Rauch auch die Regie übernahm. «Bauchgefühl» ist eine Produktion der Storytelle c/o Alpha Entertainment Film- und Fernsehproduktion, als Produzentinnen fungieren Carolin Engstfeld und Wiebke Mercier.„«Bauchgefühl» erzählt nur eine von vielen unterschiedlichen Geschichten zum Thema Schwangerschaftsabbruch und verschafft betroffenen Frauen, eine Sichtbarkeit in der Gesellschaft. Die Hauptfigur Lena zeigt, dass man eine Entscheidung treffen kann, die sich richtig anfühlt, auch wenn sie unglaublich schwer ist. Gleichzeitig macht sie gesellschaftskritisch darauf aufmerksam, dass eine Frau durch dieses persönliche Vorhaben in die Abhängigkeit und Wahrnehmung außenstehender Menschen gerät, welche scheinbar eine Mitentscheidungsgewalt haben“, erklärt die zuständige ZDF-Redakteurin Elisabeth Müller. „Das Durchschnittsalter von Frauen, die eine Schwangerschaft abbrechen, liegt zwischen 18 und 34 Jahren und deckt sich zu einem großen Teil mit der Zielgruppe 25 bis 34 Jahre, auf die die Instant-Fiction-Serien des ZDF ausgerichtet sind. Das Thema dürfte dort demnach von Relevanz sein. Zudem prüft in Deutschland derzeit eine Expertenkommission eine Überarbeitung des §218 StGB, der einen Schwangerschaftsabbruch vor der zwölften Woche bislang zwar als straffrei, aber dennoch als rechtswidrig einstuft. Voraussichtlich Ende März 2024 wird sich die Kommission dazu verhalten. Mit «Bauchgefühl», einem ZDFneoriginal aus der Kategorie ‚Instant Fiction‘ greifen wir diese aktuelle gesellschaftliche Debatte auf und wollen einen Beitrag zum Diskurs beisteuern.“