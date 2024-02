CNN befördert France zur Reporterin

Köpfe

Die Journalistin ist im Bereich Kultur bestens bewandert.

Lisa Respers France ist zur Reporterin befördert worden, wie CNN bekannt gab. Sie wird sich auf allen CNN-Plattformen auf den Bereich Unterhaltung konzentrieren. Mit ihrem scharfen Gespür dafür, wo sich Kultur und Nachrichten überschneiden, interviewt und berichtet sie über Prominente und Trendsetter, von Oprah bis Taylor Swift, und hat mit ihren Erkenntnissen zu den aktuellen 2023 CNN FlashDocs Taking On Taylor Swift beigetragen.Sie ist die frühere Moderatorin von «Lisa's Desk», Gründungsautorin des Newsletters "Pop Life Chronicles" und Co-Moderatorin des CNN-Podcasts «Lisa, Sandra and Kristin Go to the Movies», der 2019 lief.Zuvor war sie als Reporterin bei der „Los Angeles Times“ und der „Baltimore Sun“ tätig und arbeitete als Redakteurin für das Magazin der St. John's University in Jamaica, New York. Ihre Kurzgeschichten sind in zwei Anthologien erschienen, "Baltimore Noir" und "A Hell of a Woman".