ALDI sponsert Channel4-Food-Shows

England

Im Vereinigten Königreich steigt der deutsche Lebensmittelverkäufer groß in Sachen Werbung ein.

Channel 4 Sales hat den Einzelhändler Aldi als langfristigen Sponsor für die Lebensmittelprogramme von Channel 4 auf Channel 4, More 4, E4 und Channel 4 Streaming sowie für die «Cooking Inspiration»-Reihe auf UKTV und W gewonnen. Seit dem 29. Januar umfasst das Sponsoring Food-Programme auf Channel 4 wie «Come Dine with Me» und «Jamie Cooks the Seasons».Rupinder Downie, Leiter Sponsoring und kommerzielle Partnerschaften bei Channel 4, sagte: "Dieser Vertrag unterstreicht einmal mehr, warum Channel 4 der beste Partner ist, mit dem man Geschäfte machen kann. Unsere Partnerschaften stützen sich auf die einzigartige Mischung aus den besten Inhalten, Kreativität und Innovation von Channel 4 und, in diesem Fall, auf die Fähigkeit, Reichweite in Drittmedien zu bieten."Jemma Townsend, Marketing Director bei Aldi UK, sagte: "Wir sind stolz darauf, mit Channel 4 zusammenzuarbeiten, um ihre spannenden Food-Programme zu sponsern und der Nation Kochinspiration und Unterhaltung im echten Aldi-Stil zu bieten."Darren Guy, Client Partner bei Starcom, UK, sagte: "Dies ist die perfekte Partnerschaft für Aldi, um die Qualität ihres Angebots zu demonstrieren und sich an ein erstklassiges Foodie-Publikum zu wenden. Durch eine Vielzahl von Sendungen aus der Bibliothek von Channel 4, die sich mit den Lieblingsgerichten und -küchen der Familie befassen, kann Aldi ein hochgradig engagiertes Publikum zu einem Zeitpunkt ansprechen, zu dem es wahrscheinlich über den nächsten Lebensmitteleinkauf nachdenkt, und das über mehrere Touchpoints.