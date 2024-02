Lucy Diakovska ist Dschungelkönigin

Quotennews

Für die meisten Zuschauer war der Sieg der bulgarischen Sängerin bereits klar, gestern wurde es amtlich. Lucy Diakovska gewinnt die 17. Staffel «Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!».

Und schon ist er wieder beendet, der Dschungel 2024 ist durch. Mit Lucy Diakovska hat RTL damit eine neue Dschungelkönigin, im Verlauf des finalen Australienabends gehen Leyla und Twenty4tim demnach leer aus. 17 Tage konnten sich die RTL-Zuschauer über Bildmaterial aus Down Under freuen, meist lief es schlichtweg exzellent für. Kaum ein Marktanteil unter 20 Prozent, die Zielgruppe meist mit Marktanteilen von über 30 Prozent, da bleiben wenig Wünsche offen. Gestern legten Angela Finger-Erben und Olivia Jones bereits zur Primetime los. «Ich bin ein Star - Holt mich hier raus! Der Countdown zum Finale» holte ab 20:15 Uhr bereits recht gute 2,61 Millionen Zuschauer und einen Anteil von 8,9 Prozent nach Köln. Die klassische Zielgruppe startete in den Final-Abend der 17. Staffel mit 0,95 Millionen Umworbenen und einem Anteil von 14,0 Prozent.Um 22:15 Uhr hatte das Warten gewissermaßen endlich ein Ende.flimmerte vor starken 4,49 Millionen Zuschauern ab drei Jahren über den Äther. Die letzten Prüfungen der drei Finalisten zogen somit erneut überzeugende 29,3 Prozent vom gesamten TV-Markt an. Das Steckenpferd der Staffel blieb jedoch weiterhin die Zielgruppe. Es folgten bis Mitternacht überragende 1,69 Millionen Werberelevanten, das entspricht 45,4 Prozent des entsprechenden Marktes. Schlussendlich hält Lucy das Zepter in der Hand und setzt sich die Krone auf.Um etwa 0:30 Uhr starteten Angela Finger-Erben und Olivia Jones miterneut durch. Die Reichweiten sanken jedoch drastisch auf 1,72 und 0,64 Millionen Fernsehzuschauer, wirklich nötig wirkt «Die Stunde danach» beim Finale nicht. Die Marktanteile blieben jedoch mit 29,1 und 40,3 Prozent selbstverständlich exzellent.