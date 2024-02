Lifetime dreht Dokumentation über Gypsy Rose Blanchard

US-Fernsehen

Eine sechsteilige Dokumentation über das Opfer des Münchhausen-Syndroms wird produziert.

Der Sender Lifetime hat eine sechsteilige Dokumentation über Gypsy Rose Blanchard in Auftrag gegeben. Category 6 Media, ein Unternehmen der A+E Factuals Studios Group, wirdrealisieren. Blanchard wurde am 28. Dezember 2023 aus dem Gefängnis entlassen."Als Opfer des Münchhausen-Syndroms wurde Gypsy jahrelang von ihrer Mutter missbraucht und verbrachte ihr ganzes Leben in Gefängnissen ? bis jetzt", heißt es in der offiziellen Pressemitteilung. "Die Serie folgt Gypsy, wie sie ihr Leben als freie Frau erlebt, einschließlich ihres ersten Zusammenlebens mit ihrem Ehemann Ryan Anderson."Blanchard wurde 2015 wegen Mordes zweiten Grades an ihrer Mutter Dee Dee Blanchard verurteilt. Zusammen mit ihrem damaligen Freund Nicholas Godejohn hatte sie den Mord geplant. Godejohn, der Dee Dee mit 17 Messerstichen getötet hatte, wurde des vorsätzlichen Mordes für schuldig befunden und zu lebenslänglich ohne Bewährung verurteilt, während Gypsy nach Verbüßung von acht Jahren der zehnjährigen Strafe zur Bewährung entlassen wurde."Millionen von Menschen haben Gypsys Geschichte verfolgt und sind gespannt, wie es mit ihr weitergeht", sagt Elaine Frontain Bryant, EVP und Programmdirektorin von Lifetime. "Nach einem lebenslangen Trauma und der Verbüßung ihrer Strafe drücken wir alle die Daumen, dass Gypsy alles annimmt, was das Leben zu bieten hat, und die Frau wird, die sie immer sein wollte."