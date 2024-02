16,9 Millionen schauen «Grammy Awards»

US-Quoten

Die Preisverleihung hat deutlich an Reichweite gewonnen.

Die Zuschauerzahlen legten im Vergleich zum Vorjahr um ein Drittel zu und erreichten mit durchschnittlich 16,9 Millionen die höchste Zuschauerzahl derseit 2020. Die dreitägige Live-Übertragung wird die Marke von 17 Millionen Zuschauern überschreiten.Die «Grammy Awards» bleiben auch im 18. Jahr in Folge die Nummer 1 unter den Musikpreisen. Auf Paramount+ erreichten die Live-Zuschauerzahlen der Awards den höchsten Wert aller Zeiten, +173% im Vergleich zum Vorjahr. Den Höhepunkt erreichte die Show um 21.45 Uhr mit 18,25 Millionen Zuschauern während des In Memoriam-Segments mit Auftritten von Stevie Wonder, Annie Lennox, Jon Batiste und Fantasia Barrino.Die Gala dominierte die sozialen Medien am Sonntagabend mit 62,6 Milliarden potenziellen Impressionen und ist damit das Social Entertainment Event Nummer 1 im Jahr 2024. Die #Grammys waren 12 Stunden lang in den Top 10 in den USA und belegten Platz 1. Fast alle Top-Trendthemen der vergangenen Nacht hatten mit den GRAMMYs zu tun.