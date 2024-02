Netflix bestätigt Besetzung für «Squid Game 2»

International

Lee Jung-jae, Lee Byung-hun, Wi Ha-jun und Gong Yoo stehen vor der Kamera.

Noch ist nicht viel über die zweite Staffel vonbekannt, die in diesem Jahr auf Netflix zu sehen sein wird. Immerhin hat der Streamingdienst bekannt gegeben, dass die Schauspieler Lee Jung-jae, Lee Byung-hun, Wi Ha-jun und Gong Yoo mit an Bord sind.Netflix teilte am Dienstag in Korea mit, dass die neue Geschichte "Gi-hun folgt, der seine Pläne, in die USA zu gehen, aufgibt und eine Verfolgungsjagd mit einem Motiv beginnt". Netflix bestätigte, dass Hwang Dong-hyuk, der als erster Asiate mit dem Primetime Emmy Award für die beste Regie einer Dramaserie ausgezeichnet wurde, wieder als Regisseur, Drehbuchautor und Produzent fungieren wird und dass die Produktion von Firstman Studio übernommen wird.Zu den neuen Schauspielern gehören Yim Si-wan («The Attorney»), Kang Ha-neul («Dongju: The Portrait of a Poet»), Park Gyu-young («Attack the Gas Station»), Lee Jin-uk, Park Sung-hoon, Yang Dong-geun, Kang Ae-sim («Kim Ji-young: Born 1982»), Lee David («The Terror Live»), Choi Seung-hyun, Roh Jae-won, Jo Yuri und Won Ji.