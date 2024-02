Dschungelcamp im Sommer: RTL bestätigt Allstar-Staffel

TV-News

Sonja Zietlow und Jan Köppen hatten während der Wiedersehens-Show am gestrigen Abend gute Nachrichten für alle Fans von «Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!» im Gepäck.

Schon im September kursierten Gerüchte, dass RTL zum 20. Geburtstag vonnicht nur die gewohnte Winterstaffel produzieren würde, sondern auch eine Allstars-Staffel im Sommer umsetzen werde ( Quotenmeter berichtete ). Nach dem Erfolg der vergangenen zwei Wochen machte der Kölner Sender nun Nägel mit Köpfen und bestätigte in «Das große Wiedersehen» am gestrigen Abend die Pläne.Sonja Zietlow erklärte: „Der Dschungel hat eine weitere würdige Majestät gefunden und das ist nur die erste gute Nachricht. Die zweite ist: Auf das nächste Dschungel-Abenteuer müssen Sie dieses Mal nicht bis zum nächsten Januar warten. Wir sind im Sommer zurück mit einer Allstar-Staffel. Manche behaupten sogar, mit der ersten richtigen Promi-Version: Nach 20 Jahren trauen sich zwölf ehemalige Dschungel-Stars noch mal an das Abenteuer ihres Lebens – und zwar in Südafrika.“ Zietlows Co-Moderator Jan Köppen fügte an: „Zwei Namen dürfen wir schon verraten: Sonja und ich sind natürlich dabei. Wenn es sein muss, sogar privat. Das lassen wir uns nicht entgehen.“Für die Produktion von ITV Studios Germany geht es damit zum zweiten Mal auf den afrikanischen Kontinent, denn auch die 15. Staffel fand 2022 in Südafrika statt, da die Umsetzung in Australien aufgrund von Corona-Auflagen des Landes nicht möglich war. Damals wurde Filip Pavlović zum Dschungelkönig gewählt. Es war gleichzeitig auch die letzte Staffel, in der Daniel Hartwich als Co-Moderator von Sonja Zietlow agierte. Wann RTL den, so der offizielle Titel der Allstars-Version ausstrahlen wird, steht noch nicht fest. Die Rede ist bislang vom „Spätsommer 2024“. Mit dabei ist auch wieder Dr. Bob.