Vorletztes «Grand Tour»-Special kommt nächste Woche

In «Sand Job» verschlägt es die drei Moderatoren nach Mauretanien.

Prime Video enthüllte den ersten Blick aufund kündigte an, dass das Special am 16. Februar 2024 exklusiv auf Prime Video starten wird.Jeremy Clarkson, Richard Hammond und James May treffen sich im abgelegenen afrikanischen Land Mauretanien wieder und treten in die Fußstapfen der legendären Paris-Dakar-Rallye.Anstelle von maßgeschneiderten Dakar-Rennwagen müssen die Jungs ihre Reise in billigen, modifizierten Sportwagen absolvieren. Ihre Reise beginnt mit dem längsten Zug der Welt und führt sie durch die mörderische Sahara und über gefährliche Flussüberquerungen, während sie gleichzeitig ihren kostbaren Benzintank vor einer Explosion schützen müssen.Die Dreharbeiten zu diesem Special waren bei sengender Hitze und unbarmherziger Sandlandschaft eine echte Herausforderung für die Moderatoren und ihre Autos. Das letzte Special von «The Grand Tour» mit dem Trio soll noch in diesem Jahr auf Prime Video veröffentlicht werden.