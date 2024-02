«ran Rugby»: Auftakt-Niederlage mit schwachen Zahlen für ProSieben Maxx

Quotennews

Im September und Oktober 2023 schickte ProSieben Maxx unter der Marke «ran Rugby» die «WM 2023» über den Äther. Mit teilweise stolzen Zuschauerzahlen für die Randsportart.

Findet ProSieben Maxx nach dem Verlust der «NFL» mit «ran Rugby» seine nächste aufstrebende Marke? So sah es zumindest mit der «Weltmeisterschaft 2023» aus. Am 28. Oktober 2023 flimmerte das Finale zwischen «Neuseeland und Südafrika» über den Äther, es folgten der zweiten Halbzeit ab 22 Uhr überzeugende 0,69 Millionen Zuschauer. Auch die Zielgruppe legte ein ordentliches Finale hin, mit 0,35 Millionen Umworbenen kamen 6,8 Prozent zusammen. Entsteht nun also ein neuer Hype?Zumindest bleibt ProSieben Maxx dran, doch die ersten Zahlen von «ran Rugby: Europe Championship» sprechen eine eher negative Sprache. Um 15 Uhr startete der Spartensender aus Unterföhring ins Turnier, die erste gezeigte Partie war «Deutschland - Georgien». Die erste Hälfte startete sehr verhalten mit 0,10 Millionen Zuschauern und schwachen 0,7 Prozent am Markt. Auch die Zielgruppe hat sich noch nicht recht gefunden, hier kommen 0,05 Millionen zusammen, was einem Marktanteil von immerhin 1,9 Prozent entspricht.In der zweiten Hälfte ab 16 Uhr wurde es nicht besser. Die Zielgruppe bliebt mit 0,05 Millionen quasi identische vertreten, daher blieb auch der Marktanteil bei 1,9 Prozent. Insgesamt fiel das Interesse marginal auf 0,6 Prozent und 0,09 Millionen Zuschauer. Die Highlights im Anschluss an die Partie wollten nur 0,05 Millionen Zuschauer sehen, davon waren noch 0,03 Millionen der Zielgruppe zuzuschreiben. Die Marktanteile krachten auf 0,3 und 1,0 Prozent runter.