«IBES» weiter unter der 4-Millionen-Marke

Quotennews

Wie schon in der ersten «IBES»-Woche ging es von Montag bis Donnerstag in Sache Reichweiten schwächer zu. Doch zum Wochenende hin steigert sich der Dschungel wieder.

Geht dem Dschungel die Puste aus? Mit einem Blick auf die Zahlen der zurückliegenden Woche lässt sich das eher verneinen. Schon bei den ersten Ausstrahlungen unter der Woche ging die Begeisterung auf bis zu 3,34 Millionen Zuschauer zurück, in Woche zwei lag der Tiefstwert bei 3,38 Millionen. Diese beiden "schlechtesten" Reichweiten kamen jeweils am Mittwoch zusammen. Nichtsdestotrotz biegtnun in die Zielgeraden ein, es wird also Zeit, für ein gebührendes Finale zu sorgen.Erneut liefert der Blick in die Vorwoche ein hoffentlich gutes Omen für das Final-Wochenende. Nach sinkenden Reichweiten von Montag bis Freitag ging es zum Wochenabschluss hin wieder bergauf. So auch gestern, als sich die Reichweite von zuletzt 3,76 Millionen Zuschauern auf bessere 3,87 Millionen steigerte. Der Marktanteil von 20,8 Prozent garantierte dem Köln-Sender einen starken Abend, unterdessen holen die 14- bis 49-Jährigen in der klassischen Zielgruppe überzeugende 34,4 Prozent ab. Das brachte eine Reichweite von 1,56 Millionen Umworbenen mit sich, damit gelang gleichermaßen die beste Reichweite in dieser Zuschauergruppe.Der "Anfang" ist also gemacht, zwei Abende hat der Dschungel in der 17. Staffel noch, um neue Rekorde aufzustellen. Unterdessen lief der restliche RTL-Abend eher mäßig. Wie ebenfalls schon in der Vorwoche kaminsgesamt nicht wirklich gut an. Die Reichweiten lagen bei 1,47 Millionen Zuschauern insgesamt und 0,72 Millionen werberelevanten Fernsehenden. Somit ergaben sich vor dem Dschungel 5,6 und immerhin starke 13,9 Prozent an den Märkten.