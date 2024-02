«Die Chefin» hält die Freitags-Siegesserie

Quotennews

Ein weiterer Freitag lässt die Schlagzeile zu, dass «Die Chefin» das Beste war, was der Sendetag zu bieten hatte.

Mit «Einer von uns» ► schließt das ZDF die 14. Staffel der Krimireihevorerst ab. Katharina Böhm kann auf eine starke Serie der neu gezeigten Folgen zurückblicken. Am 24. November 2024 startete das Zweite die neue Runde der Kriminal-Serie, direkt folgten der neuen Episode starke 5,66 Millionen Zuschauern. Stolze vier Wochen in Folge hielt Böhm als Vera Lanz die Reichweiten bei 5,79, 5,74, 5,77 und 6,02 Millionen Zuschauern. Jeder Freitagabend mit «Die Chefin» im Angebot sichert dem Mainz-Sender einen Marktanteil von über 20 Prozent. Genug der lobenden Worte, zum gestrigen Abend. «Einer von uns» stellt Lanz vor die wohl schwerste Aufgabe einer Ermittlerin, die Leiche eines Kollegen ist im Zentrum der Geschichte.Zwei Schüsse aus nächster Nähe, das sieht nach Exekution aus. Das Opfer arbeitete im Umfeld des organisierten Verbrechens, war man also zwischen Crystal Meth, Schulden und übel Verdächtigungen einer Zielperson zu nahe gekommen? Oder hatte das Opfer gar die Seiten gewechselt? Die Story scheint zu gefallen, es folgen am gestrigen Freitagabend 5,72 Millionen Zuschauer dem 20:15 Uhr-Krimi. So holt sich das Zweite einen überzeugenden Marktanteil von 21,7 Prozent und natürlich mit Blick über alle Sender und den gesamten Sendetag die beste Reichweite.Wie schon in der gesamten neuen Staffel spielen die 14- bis 49-Jährigen eine kleinere Rolle. Mit 0,51 Millionen Zuschauern im angesprochenen Alter ist jedoch recht gut, 10,0 Prozent am Markt sind Staffelrekord. Die Reichweite bei den jungen Zuschauern spielt doch keine Rolle? Damit wird man dem späten Abend jedoch nicht gerecht. Seit nun zwei Wochen ist diemit Oliver Welke zurück im Abendprogramm. Gestern schaffte die Satire-Late-Night stolze 0,58 Millionen Jüngere, das entspricht einem Marktanteil von 11,1 Prozent. Insgesamt lief es mit 3,34 Millionen Zuschauern ab 22:30 Uhr ebenfalls recht gut.