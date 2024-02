«The Kollective» wird ein internationales Projekt

International

Die neue Thriller-Serie kommt von European Alliance und A+E sowie Hulu.

Die Produktion vonhat begonnen und gibt heute seine Besetzung bekannt. Die von Submarine («Bellingcat: Truth in a Post-Truth World») produzierte und von Leonardo Fasoli («Gomorrah»), Maddalena Ravagli («Gomorrah») und Femke Wolting von Submarine geschaffene Serie wurde von The European Alliance in Auftrag gegeben und wird von der A+E Media Group weltweit vertrieben.Die Serie ist ein fesselnder Thriller über eine Gruppe unerschrockener junger Bürgerjournalisten, die nach einer plötzlichen Tragödie in ein weltumspannendes Netz aus Regierungslügen und Korruption hineingezogen werden und das Publikum von Budapest über St. Petersburg bis nach London führen. Durch eine gefährliche internationale Untersuchung deckt die Gruppe die ruchlosen Aktivitäten von Schurkenregierungen auf und entdeckt den menschlichen Preis, den es kostet, die Wahrheit am Leben zu erhalten.Die Europäische Allianz, zu der France Télévisions, Rai Fiction (Italien) und ZDF (Deutschland) gehören, und Hulu (USA) werden die Serie im Jahr 2025 ausstrahlen. Videoland wird die Serie in den Niederlanden ausstrahlen.«The Kollective» steht unter der Regie von Hauptregisseur und EP Assaf Bernstein («Fauda») und Randa Chahoud («Deutschland 89»). Die Serie wartet mit einem internationalen Staraufgebot auf, darunter Natascha McElhone («Ronan»), Celine Buckens («Showtrial»), Felix Mayr («Unorthodox»), Gregg Sulkin («World on Fire»), Grégory Montel («Call my Agent»), Karel Roden («A Spy Amongst Friends»), Cassiopée Mayance («La Mante»), Martha Canga Antonio («Lupin») und Ralph Amoussou («Transatlantic»).Die Serie wird von Leonardo Fasoli und Maddalena Ravagli geschrieben. Zum kreativen Team gehören außerdem der Autor und Co-EP Ed Hemming, der leitende Kameramann Robrecht Heyvaert («Bad Boys For Life»), Lennert Hillige («The Forgotten Battle») und der renommierte Designer Alexei Tylevich (Ant-Man and the Wasp, Calls), der die Ermittlungen von The Collective auf dem Bildschirm entwirft.Die Serie wird von Femke Wolting von Submarine produziert. Für die A+E Media Group sind Patrick Vien, Alexandra Finlay und Hannah Dal Pozzo die ausführenden Produzenten. Für Rai Fiction (Italien) sind Andreana Saint Amour und Andrea Ozza die ausführenden Produzenten. Für das ZDF sind die ausführenden Produzenten Frank Seyberth und Laura Mae Harding. Für France Télévisions sind die ausführenden Produzenten Manuel Alduy, Morad Koufane und Pascale Deschamps.