Sky UK launcht eigenen Tennis-Kanal

England

In Deutschland werden die Partien bereits auf einem eigenen Fernsehsender ausgestrahlt.

Sky Sports hat bestätigt, dass Tennis in Großbritannien und Irland ein neues Zuhause bekommt. Sky Sports Tennis wird ab dem 11. Februar 2024 auf Sky und NOW zu sehen sein und den Fans den ganzen Tag über Tennisinhalte bieten. Sky Sports wird mehr Live-Tennis als jeder andere Sender übertragen und über 4.000 Matches von mehr als 80 Turnieren der ATP- und WTA-Touren pro Jahr sowie die US Open in voller Länge exklusiv live zeigen.Die Einführung des Senders folgt auf den Erwerb der Rechte an den US Open, der ATP- und der WTA-Tour im vergangenen Jahr und ergänzt das konkurrenzlose Angebot an Sportkanälen von Sky, was für die Kunden einen Mehrwert bedeutet. In der ersten Programmwoche wird live vom Hologic WTA Tour Turnier in Doha berichtet, wo die Zuschauer ihre Lieblingsspielerinnen wie Coco Gauff, Ons Jabeur, Aryna Sabalenka, Naomi Osaka und Iga Swiatek sehen können. Weiter geht es mit der ATP-Tour in Rotterdam, gefolgt von einem All-Star-Aufgebot mit Rafael Nadal, Andy Murray, Andrey Rublev und Daniil Medvedev ab dem 19. Februar in Doha.Der Geschäftsführer von Sky Sports, Jonathan Licht, sagte: "Es ist ein aufregender Moment für Sky Sports, da wir ein neues Zuhause für Tennisfans schaffen. Sky Sports Tennis wird Millionen von Haushalten einen einfachen Zugang zu den besten Spielern der Welt bieten, das ganze Jahr über. Wir sind stolz darauf, für die Fans in Großbritannien und Irland die unangefochtene Heimat des Live-Sports zu sein, und dieser neue Sender wird unseren Kunden einen Mehrwert bieten, damit sie noch mehr von dem Sport genießen können, den sie lieben.Sky Sports Tennis berichtet über die größten Events des Jahres und wird von den ehemaligen britischen Spitzenspielern Tim Henman und Laura Robson fachkundig analysiert, von Gigi Salmon moderiert und von der bekannten Stimme von Jonathan Overend kommentiert. Neben der Live-Berichterstattung wird Sky Sports Tennis eine Reihe zusätzlicher Programme anbieten, darunter Interviews mit bekannten Persönlichkeiten, Blicke hinter die Kulissen und Einblicke von Experten in einige der größten Spiele und Momente des Jahres.