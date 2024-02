Auch «Joey Kelly und Familie» und «TV total» klettern nach oben

Quotennews

RTLZWEI und ProSieben gehörten ebenfalls zu den Sender, welche gestern an Boden gut machten.



Beiging es diese Woche weiter nach Kolumbien. Nach der vorherigen Aufteilung waren die Kelly-Männer und -Frauen nun endlich wieder vereint. Gemeinsam setzten sie ihre Reise fort, welche sie sich nur durch Straßenmusik, Spenden und Aushilfsjob finanzieren. Auch die Bergstraßen sind eine Herausforderung, besonders für das alte Wohnmobil. Der Motor streikt und die Familie muss warten, ehe es weiter zu einer Kaffeeplantage geht.Nach einem erfolgreichen Start war das Format in der Vorwoche auf 0,55 Millionen Fernsehende zurückgefallen. Dies bedeutete einen passablen Marktanteil von 2,0 Prozent. Auch die 0,19 Millionen Jüngeren waren auf eine annehmbare Quote von 3,0 Prozent abgerutscht. Nach diesem Rückschlag erholte sich das Format gestern wieder etwas. Bei 0,69 Millionen Interessenten waren nun gute 2,7 Prozent Marktanteil möglich. Die 0,25 Millionen Umworbenen landeten bei hohen 4,5 Prozent.ProSieben setzte wie gewohnt auf die Show. Mit 1,53 Millionen Neugierigen ging es auch hier deutlich nach oben zum bislang besten Resultat in diesem Jahr. Dies zeigte sich auch an dem hervorragenden Marktanteil von 5,9 Prozent. Die 0,80 Millionen Werberelevanten gewannen mit starken 14,1 Prozent zudem knapp vier Prozentpunkte gegenüber der Vorwoche hinzu.