Moderatoren der MovieGuide Awards veröffentlicht

US-Fernsehen

Danica McKellar und Trevor Donovan werden die Zuschauer begrüßen.

Die Stars von Great American Family, Danica McKellar und Trevor Donovan, sind Gastgeber der 31. jährlichenam Freitag, den 9. Februar im Avalon Theater in Hollywood, Kalifornien. MovieGuide ehrt die besten familienfreundlichen Unterhaltungsangebote in den Bereichen lineares Fernsehen, Streaming und Kinofilme und wird am Donnerstag, den 7. März, exklusiv auf Great American Family ausgestrahlt."Danica und Trevor bringen enormes Talent und Freude in jede Rolle ein, und wir wissen, dass sie das gleiche Kaliber an Exzellenz in die Moderation der MovieGuide Awards einbringen werden", sagte Robby Baehr, MovieGuide CEO. "Mit ihrem Talent und ihrer Leidenschaft für die Erstellung werteorientierter Inhalte sind Danica und Trevor die perfekte Besetzung für die Moderation unserer jährlichen Preisverleihung", so Baehr weiter.Dr. Ted Baehr, Gründer und Herausgeber von MovieGuide, sagte: "Seit mehr als 40 Jahren hat die umfangreiche Forschung von MovieGuide bewiesen, dass Filme mit inspirierenden Inhalten, die biblische Werte wie Erlösung, Vergebung, Selbstaufopferung und den Sieg des Guten über das Böse beinhalten, an den Kinokassen besser abschneiden als Inhalte, die exzessive Gewalt, Sprache und sexuelle Inhalte enthalten."Bill Abbott, Präsident und CEO von Great American Media, sagte: "MovieGuide präsentiert und belohnt Inhalte, die uns alle erheben, inspirieren und ermutigen, das Beste zu sein, was wir sein können. Wir sind Ted und Robby und der gesamten MovieGuide-Organisation für ihre bemerkenswert positiven Beiträge zu unserer Kultur dankbar und feiern unser gemeinsames Engagement für Inhalte, die die ganze Familie gemeinsam sehen kann."