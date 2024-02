«Uncle Bobbys Wedding» entsteht für Kinder

England

Im Jahr 2025 soll das animierte Special beim englischen Sky ausgestrahlt werden.

Sky hat mit Lightboat Media einen Entwicklungsvertrag für das Kinderbuch "Onkel Bobbys Hochzeit" () abgeschlossen. Das Buch der Autorin Sarah S. Brannen, das von Lucia Soto illustriert wurde, ist eine integrative Geschichte, die die Familie und die Liebe in all ihren Formen feiert, und wird im Herzen von authentischen Kreativen gestaltet.Die erbauliche Geschichte wird aus der Sicht des jungen Mädchens Chloe erzählt, die erfährt, dass ihr geliebter Onkel Bobby seinen Freund Jamie heiraten wird. Zunächst macht sich Chloe Sorgen, dass sie nicht mehr Onkel Bobbys Liebling sein wird, aber nach einem Tag voller Spaß mit Bobby und Jamie wird ihr schnell klar, dass sie keinen Onkel verliert, sondern einen ganz neuen gewinnt.Das Buch wurde ursprünglich 2008 in verschiedenen Ländern der Welt veröffentlicht und 2020 von Little Bees Books in Zusammenarbeit mit der LGBTQ+ Mediengruppe GLAAD neu aufgelegt. Es handelt sich um eine Geschichte, die zwar in mancher Hinsicht sehr spezifisch ist, in anderen jedoch universell. Indem das Buch die Geschichte von Chloe, Bobby und Jamie erzählt, zeigt es, dass das, was wir gemeinsam haben, viel stärker und schöner ist als die Dinge, die uns trennen.Sky adaptiert das Buch zu einem 1x30-Zeichentrickfilm, der 2025 ausgestrahlt werden soll. Das Projekt wird derzeit mit David Levine, dem Gründer von Lightboat Media, entwickelt. Der Autor des TV-Specials ist Michael Vogel («My Little Pony»).Sarah S. Brannen, Autorin, sagte: "Ich habe Onkel Bobbys Hochzeit vor fast 20 Jahren geschrieben. Die gleichgeschlechtliche Ehe war im Bundesstaat Massachusetts, wo ich lebe, legalisiert worden. Ich war von so viel Freude umgeben, von Menschen, die zusammen waren, aber nie gedacht hatten, dass sie heiraten könnten. Ich dachte darüber nach, ein Hochzeitsbuch zu schreiben, und die beiden Bräutigame, Bobby und Jamie, erschienen einfach in meiner Vorstellung und baten mich, ihre Geschichte zu erzählen.