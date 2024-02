SkyShowtime präsentiert «Veronika»

International

Der europäische Streamingdienst hat eine eigene Serie hergestellt.

Das Joint Venture zwischen Comcast und Paramount Global hat die ShowShowtime-Serieproduziert. Die Hauptrolle übernimmt Alexandra Rapaport. In der achtteiligen Serie spielt Rapaport die Polizistin Veronika Gren und Tobias Santelmann («Exit») ihren Ehemann Tomas. Weitere Darsteller sind Olle Sarri («Snabba Cash») als Tommy, Isac Calmroth («Allt som blir kvar») als Alexander und Arvin Kananian («Hålla Samman») als Nassir. Sarah Rhodin («Mirakel»), Wilma Lidén («Karussell») und Eddie Eriksson Dominguez («Diorama») werden ebenfalls zu sehen sein.«Veronika» ist eine Produktion von Katja Juras und Anna Lindblom («Gåsmamman») unter der Regie von Jonas Alexander Arnby («Krieg der Welten»). Neben den Produzenten Calle Jansson und Mathias Gruffman fungiert Rapaport bei Bigster als ausführender Produzent.Die Handlung: Die Kleinstadtpolizistin Veronika Gren (Rapaport), Mutter zweier Kinder, kämpft mit ihrem komplizierten Familienleben und einer heimlichen Tablettensucht. Als seltsame Dinge geschehen und ein toter Junge vor ihr auftaucht, glaubt Veronika, den Verstand verloren zu haben. Widerwillig muss Veronika akzeptieren, dass der Junge vielleicht doch keine Illusion ist. Schon bald findet sich Veronika in einer Mordermittlung wieder, die tiefer geht, als man in der Stadt glauben möchte, als sie vom Mord an zwei Teenagermädchen erfährt. Sie muss die Wahrheit aufdecken und die Verbindung zwischen den Fällen finden, um den Mörder davon abzuhalten, erneut zuzuschlagen. Aber wird ihr jemand glauben?"Ich bin überglücklich, unsere Serie «Veronica» mit den Zuschauern von SkyShowtime zu teilen", sagte Rapaport in einem Statement. "Wir haben so hart daran gearbeitet, unsere Vision zu verwirklichen, und ich bin sehr stolz auf das Ergebnis. Ich denke, dass die Kombination aus Mystery, Krimi und Psychothriller mit einem Hauch von etwas, das paranormal sein könnte oder auch nicht, einzigartig ist und ich hoffe wirklich, dass unser Baby von den Zuschauern angenommen wird".Kai Finke, Chief Content Officer bei SkyShowtime, fügt hinzu: "Wir freuen uns darauf, unsere nächste schwedische SkyShowtime-Originalserie im März den Zuschauern in ganz Europa vorzustellen. Mit Alexandra Rapaport und Tobias Santelmann in den Hauptrollen und einem großartigen Team hinter der Serie glauben wir, dass die Zuschauer von Veronikas spannender Geschichte gefesselt sein werden, wenn sie in die Welt dieses fesselnden Krimis eintauchen".