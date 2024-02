«Die Bachelors» nehmen wieder Fahrt auf

Quotennews

Nach einem deutlichen Rückschlag in der Vorwoche ging es für das Format nun wieder aufwärts.



Sebastian Klaus und Dennis Gries vergaben in der ersten Rosenzeremonie jeweils eine gelbe Rose. Für diese beiden Auserwählten bedeutete dies die ersten Einzel-Dates. Dennis und Rebecca flogen über Kapstadt, während Sebastian und Leonie auf einem Katamaran segelten. Nach den ersten Einzel-Dates durfte natürlich auch der erste Konkurrenzkampf zwischen den Frauen nicht fehlen. Bei einem gemeinsamen Gruppendate hatten acht Kandidaten die Chance, die beiden Junggesellen auf einer Safari näher kennenzulernen.In der Vorwoche war das Interesse auf 1,26 Millionen Fernsehende sowie mäßige 4,7 Prozent Marktanteil gesunken. Die 0,67 Millionen Jüngeren hatten sich mit guten 10,3 Prozent Marktanteil noch knapp über den Senderschnitt geschoben. Gestern wuchs das Interesse mit 1,45 Millionen Zuschauern wieder an. Somit wurden nun auch akzeptable 5,8 Prozent verbucht. Die 0,71 Millionen Umworbenen landeten bei einer hohen Quote von 12,9 Prozent. Damit übertraf man in der Zielgruppe das Resultat der Auftaktsfolge.Weiter ging es ab 22.15 Uhr mit. Zuletzt hatte Heinz Hoenig das Camp aus gesundheitlichen Gründen verlassen müssen. Die neuste Ausgabe verfolgten 3,38 Millionen Neugierige, was den niedrigsten Wert seit einer Woche bedeutete. Dies hatte einen herausragenden Marktanteil von 22,5 Prozent zur Folge. Die Zielgruppe war noch mit 1,29 Millionen Werberelevanten vertreten, was zu überragenden 34,6 Prozent führte.