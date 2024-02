Neuer Staffelbestwert für «Kühlschrank öffne dich!»

Quotennews

Zuletzt hatte das Format die ein oder andere Schwierigkeit. Gestern war Sat.1 aber so gut aufgestellt wie lange nicht.



Gestern beistanden sich die Zwillinge Nathalie und Jennifer Dienstbach sowie Benno Ullrich und Nelson Müller gegenüber. Der Kühlschrank, mit dessen Zutaten dieses Mal eine leckere Mahlzeit zubereitet werden musste, gehörte diesmal der Familie Füger. Die hatte einen Hummer-Paste im Kühlschrank, welche in einer der Aufgaben verarbeitet werden musste.Bislang hatte Sat.1 noch keinen sonderlich großen Erfolg mit dem Format. In der Vorwoche waren die 0,82 Millionen Fernsehenden auf mäßige 3,1 Prozent Marktanteil zurückgefallen. Die 0,26 Millionen Jüngeren verbuchten die bislang schwächste Quote von 4,1 Prozent. Mit 0,96 Millionen Zuschauern stieg das Interesse nun auf den Staffelbestwert an. Der Marktanteil war zudem mit passablen 4,0 Prozent so hoch wie nie zuvor. Auch die 0,32 Millionen Umworbenen sicherten sich mit soliden 6,0 Prozent das bislang beste Resultat der Staffel.Ab 22.40 Uhr folgte die Reportage, diesmal unter dem Motto „Wahnsinn à la carte“. Trotz dem guten Vorlauf schnitt das Format schwächer ab als in den Wochen zuvor. Bei 0,40 Millionen Neugierigen kamen lediglich maue 2,6 Prozent Marktanteil zustande. Die 0,11 Millionen Werberelevanten blieben zudem bei ernüchternden 2,8 Prozent hängen.