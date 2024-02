ProSieben setzt erneut auf «James Bond»

TV-News

Die 007-Franchise beginnt von Neuem. ProSieben zeigt innerhalb von sechs Tagen gleich vier Filme.

Vor rund einem Jahr hatte die Seven.One Entertainment einen Rechte-Deal mit Metro-Goldwyn-Mayer (MGM) abgeschlossen, der unter anderem die Ausstrahlungsrechte der-Filmreihe beinhaltete. Zunächst setzte ProSieben im Sommerprogramm recht erfolgreich auf den britischen Geheimagenten, im Herbst wechselte Bond dann auch zu Sat.1 , die beiden Schwestersender zeigten fortan die Filme parallel zu unterschiedlichen Sendezeiten.Nun kehrt die Franchise zurück ins Free-TV. Die unsinnige Doppel-Programmierung findet jedoch nicht statt, lediglich ProSieben wird die Filme zeigen – an gleich zwei Abenden in der Woche. Los geht es am Samstag, 17. Februar, um 20:15 Uhr mit dem ersten 007-Filmmit Sean Connery als titelgebender Held. Direkt im Anschluss um 22:40 Uhr folgt bis 1:00 Uhr. Danach werden die Filme bis in die Morgenstunden wiederholt.Sechs Tage später wird die Chronologie fortgesetzt. Am Freitag, 23. Februar ist Connery als Gegenspieler von Gert Fröbe alszu sehen, ehe ihn der Weg ab 22:40 Uhr in die Karibik führt. ProSieben zeigt den vierten Film der Franchise,bis 1:25 Uhr. Im Nachgang werden die Action-Streifen erneut gezeigt.