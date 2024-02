«Joko & Klaas gegen ProSieben» nach Spanien exportiert

International

Der ProSieben-Erfolg wird in diesem Jahr auf dem Sender Antena 3 als «López y Leal contra el canal» zu sehen sein.

Bereits vor zwei Jahren hatte das ProSiebenSat.1-Tochterunternehmen Red Arrow Studios, zuständig für Programmproduktions- und Vertriebsgeschäft, Lizenzen für die ProSieben-Shownach Frankreich, Israel und Spanien verkauft. Nun entsteht eine erste internationale Version für den spanischen Sender Antena 3, der das Format von Boxfish für Atresmedia Televisión produzieren lässt. Die Ausstrahlung ist für dieses Jahr geplant.Im südeuropäischen Land trägt die Show, die international als «Beat the Channel» vermarktet wird, den Titel. Darin treten die Moderatoren Roberto Leal und Iñaki López gegen ihren Sender an. Präsentiert wird die Show von Eva González, hierzulande fungiert Steven Gätjen als Moderator der Florida-Entertainment-Produktion.Der Ablauf der Show gleicht der deutschen Version. Die beiden Protagonisten stellen sich einer Reihe von Herausforderungen. Am Ende jeder Folge wird entschieden, ob das Duo gegen den Sender gewonnen oder verloren hat. Wenn sie gewinnen, sichern sie sich wertvolle Zeit vor der Kamera, in der sie 15 Minuten tun und sagen können, was sie wollen. Joko Winterscheidt und Klaas Heufer-Umlauf organisierten zuletzt an mehreren Tagen hintereinander eine Live-Schatzsuche, bei der sich der Gewinner eine Million Euro sicherte.